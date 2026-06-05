Blanca, a Urgencias y Martina, a Atención Primaria: el primer día para más de 9.000 nuevos MIR

Marta Aguirregomezcorta 05 JUN 2026 - 15:31h.

Martina apuesta a sus 24 años por Medicina Familiar "por su diversidad" y Blanca en Urgencias "donde no se sabe cómo va a ser cada día"

Les esperan cuatro o cinco años para formarse en cada especialidad.

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Unos se presentan a la PAU con el sueño de ser médicos y trabajar en un gran hospital, y otros empiezan ese camino desde hoy. Miles de estudiantes de medicina comienzan su años de especialidad en centros de toda España. Más de 9.200 MIR debutan hoy. Noticias Cuatro comprueba cómo afrontan su primer día, informa L. Queijeiro y V. Talero.

A punto de incorporarse a su plaza de MIR en Urgenciología en el Hospital de A Coruña, Blanca, con 25 años, confiesa que "el día a día de un urgenciólogo no se sabe cómo va a ser. Te puede venir un politrauma de un accidente de tráfico que una tos y unos mocos". Y es esa incertidumbre la que le motiva. Este año debuta en medicina de Urgencias: "Podía coger la especialidad que quería y se me quitaron los nervios". Otra cosa es el miedo al debut, que lo hay. "Miedo da y mucho respeto" Y más en una de las especialidades más duras.

Martina apuesta a sus 24 años por Medicina Familiar, la que más plazas ofrece y no es fácil cubrirlas."Fue rotar en Quinto de Carrera y ver lo diversa y entretenida que es que me di cuenta de que este era mi sitio. Es verdad que Dermatología no tiene guardias, te da más tranquilidad y más salidas, pero todo el mundo debe ver dónde encaja".

En el Juan Ramón Jiménez de Huelva también hay nervios el primer día después de tantos años de estudio.

Les esperan cuatro o cinco años para formarse en cada especialidad. Ellas han elegido las que más necesitan hoy los ciudadanos.