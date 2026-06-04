Freedom Ship, la ciudad flotante siete veces más grande que el Titanic, podría ser una realidad en 4 años

Sería el hogar permanente de 50.000 residentes, además de otros 10.000 visitantes temporales, todos atendidos por 20.000 tripulantes.

Dentro podrán vivir hasta 80.000 personas y tiene de todo: de estadios deportivos hasta hospitales y escuelas.

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Vivir en una ciudad flotante con colegios, hospitales, transportes, centros comerciales...Todo lo que tiene una ciudad en tierra firme puede ser realidad en 3 o 4 años y su nombre es Freedom Ship. Porque la loca idea de construir una ciudad flotante vuelve a resurgir después de más de 30 años intentándolo, informa Inés López.

Freedom Ship sería el mayor crucero de la historia, siete veces más grande que el Titanic. Dentro podrán vivir hasta 80.000 personas, 50.000 residentes, además de otros 10.000 visitantes temporales, todos atendidos por 20.000 tripulantes. y lo que es seguro es que aburrirse será prácticamente imposible. A disposición de todos ellos un centro comercial, un estadio deportivo con capacidad para 15.000 espectadores, parques acuáticos, museos, discotecas e incluso zonas verdes.

Ni siquiera hará falta tocar tierra si alguien enferma, también hay un hospital a bordo y la educación tampoco será un problema, construirán escuelas desde Educación Infantil hasta secundaria. Para ir de una cubierta a otra solo habrá que coger un tranvía.

Con toda esta variedad a algunos se les olvidará que están dando la vuelta al mundo, pero si se cansan cualquier persona podrá coger un ferry o ser trasladado en helicóptero a tierra en el momento de las escalas. Una construcción que, de ser posible, durará hasta cuatro años y se realizará en Indonesia.

En declaraciones al ' The Telegraph ' Roger Gooch, director ejecutivo de Freedom Cruise Line International, asegura que el interés por el proyecto es elevado: "Podríamos casi justificar la construcción de tres barcos".

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Si sale adelante, pesará 2,3 millones de toneladas y contará con 30 cubiertas, y su construcción costará en torno a 13.870 millones de euros, señala EuroNews. Se espera que funcione con combustible nuclear.