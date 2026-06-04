Montse Ávila 04 JUN 2026 - 17:16h.

Milagro en el Everest: un sherpa reaparece tras sobrevivir seis días perdido.

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La historia del Sherpa Dawa es una historia de supervivencia, un milagro en condiciones inhumanas. Su expedición lo dio por perdido hace una semana a 7.000 metros de altitud en el Everest, sin agua ni oxígeno. El tiempo, además, fue un invierno convirtiendo las tareas de búsqueda en un imposible. Todos, incluso su propìa mujer, lo daban ya por muerte cuando apareció vivo en un campamento base.

"Se venía arrastrando", comenta aún asombrada de lo que vieron sus ojos Pemba Sherpa, de 8K Expeditions, a cargo de las tareas de búsqueda y rescate. Un helicóptero trasladó a Dawa a Katmandú. Tenía algunas partes de su cuerpo congeladas, pero su vida no corre peligro. "Está consciente y recibiendo tratamiento", afirmó Nishant Dhakal, médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS de la capital. "Estamos tratando sus quemaduras por congelación, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le están realizando más evaluaciones y permanecerá en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos".

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Dawa, sherpa experimentado, quedó atrapado en una de las zonas más extremas de la montaña, sin comunicación y en condiciones límite. Desapareció el pasado 29 de mayo. Seis días en condiciones tan extremas que las autoridades tras varios días de búsqueda ya lo daban por perdido. Su supervivencias es calificada por los propios rescatistas como un milagro.

La esposa de Dawa Sherpa, Damu Sherpa, afirmó que su familia está enormemente feliz. "Nos alegramos mucho al escuchar la noticia, habíamos perdido la esperanza", dijo. "Habíamos comenzado la 'puja' (oraciones por los difuntos)".

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A la hija de Dawa, Mendo Lhamu Sherpa, aún le parece mentira que su padre esté vivo. “Al principio, no estábamos seguros de si era él o no. Después, nos enviaron las fotos y nos alegramos mucho”. Dawa, de 50 años, ha protagonizado otra historia de resistencia humana. Donde sobrevivir no es habitual, sino lo extraordinario.