Marta Aguirregomezcorta 02 JUN 2026 - 15:52h.

La gran novedad son detectores de frecuencia que muchas universidades están utilizando para pillar a aquellos que se valen de las nuevas tecnologías como chuletas

Los hay que llevan nanopinganillos que no se ven como el que escuchan respuestas que les dictan desde fuera, usando el teléfono móvil como antena.

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Ni móviles encendidos, ni relojes. Medidas de precaución para evitar que los alumnos copien a través de los dispositivos electrónicos que soplan preguntas enteras gracias a una Inteligencia Artificial que actúa con una rapidez meteórica. Este año, la gran novedad son detectores de frecuencia que muchas universidades están utilizando para pillar a aquellos que se valen de las nuevas tecnologías como chuletas. Se pasan en las aulas con más alumnos pero también de forma aleatoria.

Como señala Elisa Beceiro, delegada de la Universidad de A Coruña, con que "el dispositivo esté encendido ya es motivo de expulsión. Todos los años hemos tenido que expulsar a algún alumno del aula porque se ha detectado algún dispositivo".

Los hay que llevan nanopinganillos que no se ven como el que escuchan respuestas que les dictan desde fuera, usando el teléfono móvil como antena. Y el boli, como micrófono. Otros portan calculadoras que parecen normales y no lo son porque están conectadas a internet. O gafas inteligentes para resolver ejercicios.

Todos, utensilios que hoy es mejor no utilizar porque ahora es más fácil que les pillen.