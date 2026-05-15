Se sacó el carnet en los 90 por necesidad y desde entonces no ha dejado de ponerse al volante

La DGT tramita 4 millones de multas al año: así funciona el ‘cerebro’ de las sanciones

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Los conductores más veteranos, de más de 65 años, que todavía siguen al volante son un grupo cada vez mayor. Son, de hecho, más de cuatro millones de personas en España, representando el 15,5% del total de conductores. Para ellos, la DGT impone condiciones especiales. Por ejemplo, tienen que renovarse el carnet cada cinco años y no cada 10, como el resto. Sus pruebas, además, son mucho más exhaustivas y si se detecta algún deterioro de algún tipo se pueden imponer limitaciones para conducir de noche, circular por autopistas o vías rápidas o restringir la conducción a trayectos cortos.

Entre estos conductores veteranos esta Nieves, una mujer que a sus 101 años conduce cada día desde que se sacase el carnet por necesidad en los 90.

Nieves se renovó el carnet recientemente y no deja su volante

Ante las cámaras de Noticias Cuatro, explica que se sube a su coche habitualmente “para visitar a la familia y hacer las compras”. Desde que se sacase su permiso de conducir, de hecho, no suelta el volante.

“Es más que una persona a mi lado. Yo vivo sola, no tengo hijos. Tengo sobrinos, pero yo trato de molestar lo menos posible”, cuenta.

De hecho, se renovó el carné en febrero y asegura que está en buenas condiciones para coger el coche: “Me dicen, Nieves, hay gente joven que no lo hacen como tú”.

“El día que me quede sin coche, que no me lo renueven más… prefiero morir”, afirma.

Nieves tiene una limitación de 20 kilómetros desde su casa. “Siempre que no tenga ninguna enfermedad grave y pase bien las pruebas de reconocimiento, podrá seguir cogiendo su coche para ir a comprar a un supermercado o ir a un centro de salud”, explica Pilar Moreno, psicóloga de la Clínica del Carmen.