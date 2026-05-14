Aislado en la planta 22 del hospital Gómez Ulla, el único infectado con hantavirus permanece estable y con menos fiebre.

Siguen en la planta 13 los otros trece pasajeros españoles del crucero, negativos en PCR, sin síntomas y guardando cuarentena.

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El único español contagiado evoluciona favorablemente. Aislado en la planta 22 del hospital Gómez Ulla, permanece estable y con menos fiebre. El resto de confinados podrían empezar a recibir visitas en breve, informa Marta Lilao.

Siguen en la planta 13 los otros trece pasajeros españoles del crucero, negativos en PCR, sin síntomas y guardando cuarentena.

Los cinco pasajeros que residen en Australia y el neozelandés que fueron evacuados del crucero en Tenerife en un vuelo a Países Bajos, regresarán mañana a Australia en un vuelo chárter bajo estrictas medidas de seguridad.

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El Hondius llegará el lunes a Roterdam con 32 tripulantes, la mayoría filipinos, y el cadáver de la mujer alemana que murió en el barco durante la travesía en mitad del Atlántico. Allí la embarcación será sometida a una operación de limpieza y desinfección integral y la tripulación tendrá que guardar cuarentena.

En Francia se disparan las ventas de mascarillas

En París, la paciente que más preocupa, la mujer de 65 años sigue ingresada en estado crítico con cuidados paliativos y con respiración artificial. Esto ha generado un clima de temor al hantavirus por todo el país, un miedo que ha disparado la venta de mascarillas. El Gobierno dice que hay reservas para tres meses y que el hantavirus no está circulando, pero la población recuerda el coronavirus y teme que se acaben.

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En el crucero del norovirus los pasajeros sin síntomas desembarcan sin miedos

Mas aún tras el miedo añadido por el crucero atracado en Burdeos por un brote de norovirus. Las autoridades francesas solo mantendrán el confinamiento para el centenar de pasajeros con síntomas, el resto podrá desembarcar, informa Estíbaliz Galdós.

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Tranquilamente desembarcan del Ambition los pasajeros sin síntomas y no parecen asustados. "Están limpiando todo y ahora está todo bien". A bordo se quedan las 80 personas afectadas por el virus. Presentan síntomas gastrointestinales y se encuentran en sus camarotes atendidos por el personal. "Cuando terminan de comer envuelven todo en bolsas".

El crucero procedía de las Islas Shetland en Irlanda del Norte, ya habían hecho paradas en Belfast, Liverpool y Brest. Ahora atracados en Burdeos desde el martes por la noche. Ese mismo día fallecía un hombre de 90 años, las causas aún por confirmar. A bordo iban 1.233 pasajeros, la mayoría británicos e irlandeses, además de 514 tripulantes. Su próxima parada, ya en nuestro país, iba a ser Ferrol, aunque sus planes tendrán que esperar.