Cabinas para opositores, la nueva iniciativa de algunas bibliotecas de Murcia para los exámenes orales

Cabinas para opositores, es la nueva iniciativa que han puesto en pie en algunas bibliotecas de Murcia para preparar exámenes orales.

En estas cabinas pueden estudiar cómodamente, con refrigeración y en un ambiente de plena concentración.

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Cabinas para opositores, es la nueva iniciativa que han puesto en pie en algunas bibliotecas de Murcia para aquellos que estudian hablando en alto. Cientos de estudiantes acuden a diario a las salas de estudio abiertas 24 horas. Como Carmen y Carlos, que están opositando y pueden prepararlas sus materiales orales dentro de las cabinas.

Carlos oposita a bombero y le queda la última prueba de la oposición "que es un examen oral en el que tenemos que cantar tres temas. Y esto nos sirve para practicar", y Carmen para maestra que ve en esta iniciativa "una nueva herramienta para estudiar las partes que son de exposición oral". En estas cabinas pueden estudiar cómodamente, con refrigeración y en un ambiente de plena concentración.

Belén López, concejal de Educación de Murcia, hasta ahora se iban a la calle y daban vueltas a la zona. Y ahí iban con sus folios. Ahora les permitimos hacer este espacio totalmente climatizado e insonorizado". Como señala Paula, puedes estudiar en voz alta en un "momento de intimidad sin molestar a los demás". Como señala José Antonio, "en casa me distraigo más".

Cada usuario se apunta y puede usarlas durante dos horas seguidas si no hay lista de espera. De momento, solo se han instalado tres cabinas, pero se prevé ampliarlas para dar un mejor servicio a los casi 300.000 estudiantes que pasan por aquí cada año.