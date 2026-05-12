El 39% de las enfermeras planea dejar su trabajo en 10 años: "Ya no es algo vocacional como antes"

Necesitamos 100.000 enfermeras para igualar la media de la Unión, pero la idea del 39% es dejarlo en 10 años

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Hoy es su día, el Día Mundial de la Enfermería y no hay muchos motivos para estar contentos. Son mas de 350.000 profesionales en España, un cifra que se queda corta. "Se ahorraría teniendo más plantilla", comentan unos. "Siempre estamos haciendo dos cosas a la vez, no hay personal suficiente para atender toda la demanda", dicen otras, informa J.Rodríguez.

En España faltan enfermeras y muchas se plantean dejar la profesión por las malas condiciones laborables. Hoy que celebran su día conviene recordar cómo trabajan.

La ratio de enfermeras en nuestro país es de 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Mientras que en la Unión Europea el ratio es de 8,5 enfermeras. Según este dato necesitamos 100.000 enfermeras para igualar la media de la Unión. Y la mala noticia es que además el 39% asegura que va a dejar la profesión de aquí a 10 años por las malas condiciones.

La situación es muy diferente por comunidades. Navarra es la única que supera cantidad de enfermeras de la UE (8,8 por cada 1,000 habitantes frente al 8,5 de la UE), mientras otras están muy por debajo incluso de la media española como son Murcia, Galicia o Andalucía. Porque esta profesión no descansa, 24 horas al día, los 365 del año. La situación lleva a las enfermeras al límite.

Unas carencias que perjudican y mucho al pilar de la salud. Y una advertencia. "No es un trabajo vocacional como antes y eso se nota mucho".