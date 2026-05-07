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Las razones de la huelga de las educadoras infantiles: piden menos ratio, más medios y salarios dignos

Las razones de la huelga de las educadoras infantiles
Las razones de la huelga de las educadoras infantiles. Cuatro
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Jornada de huelga de las educadoras de las escuelas infantiles en toda España. Miles de ellas han salido a protestar por unas condiciones laborales más dignas desde Santiago a Sevilla. Las de Madrid llevan un mes de huelga indefinida y hoy el paro se ha extendido a todo el territorio porque ven insostenible seguir trabajando como lo están haciendo.

Ellas son quienes cuidan y educan a los más pequeños: bebés y niños de 0 a 3 años. ¿Qué reivindican exactamente?

Más medios y más salario. Lo que piden es que nos imaginemos que en vez de un bebé o dos tuviésemos que atender a la vez a hasta 20 bebés que se hacen pis, caca, gritan, lloran y juegan...Eso es lo que está pasando en las aulas de las escuelas de infantil. Ratios de hasta 20 niños de 0 a 3 años atendidos por una sola educadora.

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Piden que la ratio baje a ocho niños para poder educar y decimos educar porque no solo cuidan y quieren que eso se reconozca, que Infantil sea considerada una etapa educativa.

También reclaman ganar más por lo que hacen ya que muchas de ellas cobran solo el salario mínimo y están tituladas. Y decimos ellas porque el 97% son mujeres. Además, reclaman más personal, que haya parejas educativas, es decir, no rtabajar en solitario y que tengan refuerzos cualificados, equipos de atención especial, para los niños con más necesidades. Protestan para poder cuidar y enseñar en condiciones a los más pequeños.

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