Aran, el perro abandonado que quiere pasar las oposiciones a la Ertzaintza

Aran, el pastor belga malinnois (Malinua) opta ya a formar parte de los 32 miembros que tiene esta unidad.

Perros abandonados pueden tener una nueva vida en la unidad canina de la Ertzaintza.

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Perros abandonados pueden tener una nueva vida en la unidad canina de la Ertzaintza. En Vitoria, los perros abandonados tendrá una segunda oportunidad gracias a la Ertzaintza. Serán adiestrados durante meses para formar parte de la unidad canina de la policía y emergencias. Eso sí, antes deberán superar las pruebas de acceso. Aunque van seguir reclutando en criadores acreditados, los centros de proteccion animal son también una alternativa para buscar a fieles compañeros de trabajo, informa Asier Bailez.

Aran, el pastor belga malinnois (Malinua) opta ya a formar parte de los 32 miembros que tiene esta unidad. Tiene 10 meses para formar parte a la unidad canina de la Ertzaintza y acompaña a dos agentes que acuden a ojear a posibles nuevos miembros.

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Manu, jefe operaciones Unidad Canina Ertzaintza, señala que "hay que tener instinto de presa, no tiene que ser agresivos, tienen que ser perros equilibrados". Aran hace unos meses salió de un centro de protección animal dependiente del ayuntamiento de Vitoria esperando una segunda oportunidad porque los malinua no son faciles de adoptar.

Pepe Fernández Basterra, veterinario responsable tecnico Centro Proteccion Animal Vitoria reconoce que los pastores belgas malinnois son "perros que se frustran con facilidad, lo que necesitan es trabajar, necesita darle a la cabeza y moverse, esta unidad canina es una oportunidad".

De momento se le esta valorando antes de darle el visto bueno para pasar a la instrucción. El adiestramiento de un perro policía suele durar tres meses y en ese tiempo viven en casa de sus guías. "Es importante ese vínculo porque se conocen uno a otro, guía y perro se compenetran a la hora de hacer una requisa o una búsqueda".

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Manu, jefe operaciones Unidad Canina Ertzaintza, señala que "si llega al adiestrameinto aprenderá a detectar estupefacientes o explosivos", como ya hace Darko, otro perro de la unidad, "que no los morderá nunca tras detectarlo, sino que se sentará". Aran quiere tener una nueva vida al servicio de la ley.