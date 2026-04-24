Pluto, el perro patrulla que ha dejado a cero los robos en una urbanización de lujo+

Sandra Mir 24 ABR 2026 - 15:37h.

Pluto es un animal tranquilo, incluso cariñoso, pero huele algo e inmediatamente su actitud cambia.

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Patrullan a diario alrededor una urbanización de lujo de Madrid donde sufrían un robo cada mes. Desde que están estos perros adiestrados ya no hay intrusos. Los detectan y los inmovilizan. Ya hay una forma de evitar estos robos y son estos perros expertos capaces de inmovilizar a un ladron con un solo golpe.

Les acompañamos en una de sus patrillas en una urbanización donde las intrusiones eran continuas. Desde que Pluto vigila por esos lares no ha habido un robo y todos se sienten más seguros.

Pluto es un animal tranquilo, incluso cariñoso, pero huele algo e inmediatamente su actitud cambia. Ladra, lo que suele provocar la huida del ladrón mientras va a por él, pero si no es así es capaz de atacarlo y dejarlo inmóvil para que un agente lo detenga.

Y así patrullan cada día. Pluto y Miguel Ángel, en un paseo que parece un juego para este agente canino que ha resultado ser 100% eficaz.