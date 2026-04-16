Daniel Montero 16 ABR 2026 - 22:00h.

Continúan los trabajos de la Guardia Civil en Traspinedo y tienen 72 horas para buscar restos biológicos de Esther López en ese zulo recién descubierto.

También se pueden encontrar otros vestigios que puedan ser compatibles con los hallazgos de la escena del crimen

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Continúan los trabajos de la Guardia Civil en Traspinedo y tienen 72 horas para buscar restos biológicos de Esther López en ese zulo recién descubierto. ¿Pueden los agentes encontrar restos cuatro años después?

La clave sería encontrar restos biológicos que acrediten que Esther Lopez estuvo oculta en esa vivienda durante algúnos de los 22 días que pasaron entre su desaparición y la aparición de su cuerpo en una cuneta. Pero no solo se busca eso.

También otros vestigios que puedan ser compatibles con los hallazgos de la escena del crimen: puede ser un resto de pintura azul, que todavía no se sabe de dónde procede, algunas fibras que están todavía sin identificar, algunas debajo de las uñas o pequeños trozos de tiera, de gravilla que tenía el cuerpo y que la Guardia Civil considera que no son de la zona donde fue encontrado el cuerpo.

Además, la aparición de este zulo es compatible con otros de los datos clave del caso, sobre todo los arrojados por la tecnología. Porque hay un elemento clave en el caso y es que el presunto asesino tenía un móvil con un sistema para medir sus pasos y sus pulsaciones.

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Él dice que la noche de la desaparición de Esther y tras despedirse estuvo todo el día durmiendo, pero el sistema dice que a las 3.25 de la noche comenzó a moverse por la casa, que se conectó incluso el bluetooth del coche y que en un momento dado, subió o bajó un piso. Pero la vivienda era plana. Ahora ese dato sí es compatible con la existencia de este zulo, esta antigua bodega.

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Porque el principal acusado por la muerte de Esther López nunca avisó de la existencia de esta habitación oculta. Los agentes registraron su casa ya el 9 de abril de 2022 durante varios días y no localizaron nada. Pero tampoco fueron informados de la existencia el anterior propietario.

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De hecho, el actual dueño de la vivienda ha tardado cinco meses en darse cuenta y lo ha hecho porque quien tapió esta especie de bodega lo hizo sin drenar el agua que había dentro. Eso provocaba humedades constantes y el dueño actual picó para ver si había alguna tubería rota o algo parecido. La respuesta ya la sabemos.