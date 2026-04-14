De origen marroquí y sin papeles en España, Nada Itrab tenía 9 años cuando fue engañada y secuestrada por un vecino de LLobragt.

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Un vecino la secuestró en Barcelona cuando tenía solo nueve años. Se la llevó a la selva durante siete meses, la forzó a trabajar y a ejercer de esposa. A través del libro 'Yo soy Nada'. Ahora, aquella niña, Nada Itrab, narra su historia y lo hace junto a la periodista que la ayudó a salir adelante, Neus Sala.

Nada es ahora una joven de 21 años, estudiante de Derecho con una historia de esas que encogen el estómago. De origen marroquí y sin papeles en España, Nada Itrab tenía 9 años cuando fue engañada y secuestrada por un vecino de LLobragt. Estuvo 7 meses en la selva de Bolivia en manos de su captor, pero cuando fue rescatada, pasó 4 años en centros de acogida de Cataluña. Hasta que volvió a manos de su familia, en situación de extrema vulnerabilidad.

Hoy escribe su historia para poder poner palabras a su dolor. "Que la gente sea consciente de lo que está pasando en el mundo, que mi historia no es la única". Un alegato contra la indiferencia y una demostración de que hay esperanza para las víctimas y supervivientes de trata infantil por muy dura que sea su historia.

"No me considero en absoluto víctima y con este libro quería poner de manifiesto que yo soy mucho más que un secuestro", explica. Todo ello está dentro de las páginas que ha escrito junto a la periodista Neus Sala que quiere destacar el hecho de que "cuando hablamos de menores no acampañados es que alguien no les acompaña...".

Un grito de lucha , en forma de libro, contra la trata de niños en España, pero también contra el abandono institucional.