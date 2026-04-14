Miguel Manso 14 ABR 2026 - 14:56h.

Uri Sabat reúne en un libro los aprendizajes de su pódcast ‘La fórmula del éxito’, uno de los más escuchados

Comparte su propio “shock de realidad” tras perder su empleo después de veinte años de trayectoria

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El reconocido comunicador Uri Sabat (Barcelona, 1981), conductor del exitoso pódcast ‘La fórmula del éxito’, en plataformas como Spotify y Apple Podcast y con más de un millón de suscriptores en YouTube, publica su nuevo libro con el mismo nombre. Editada por Planeta, la obra condensa más de cuatrocientas horas de conversaciones con expertos de primer nivel -desde neurocirujanos y psicólogos hasta empresarios y deportistas- para ofrecer una hoja de ruta hacia una vida plena.

En esta obra, Sabat cuestiona el concepto tradicional de éxito, a menudo ligado a la acumulación material o al reconocimiento social. Explica en una entrevista con Noticias Cuatro que “el éxito no hace ruido” y reside en el proceso diario, no en el resultado final.

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Inspirado por las enseñanzas de figuras como Naval Ravikant y sir Richard Branson, Sabat sostiene que la verdadera riqueza es el tiempo acompañado de salud, enfoque y amor. Según el libro, el éxito consiste, fundamentalmente, en no rendirse y en el coraje de vivir una vida alineada con los deseos propios y no con las expectativas ajenas.

La propuesta de Sabat se estructura sobre una versión renovada de los pilares clásicos (salud, dinero y amor), que él redefine como salud física, habilidades sociales y mente. A estos suma una cuarta dimensión crítica: el tiempo, calificándolo como lo más valioso que posee el ser humano. El libro enfatiza que la gran tarea vital es aprender a vivir con calidad el tiempo que nos queda.

Frente a las soluciones mágicas de los “gurús”, el libro apuesta por la evidencia científica y los consensos de sociedades investigadoras. A través de las páginas, desfilan maestros como el doctor Mario Alonso Puig, el teólogo Pablo d’Ors, la divulgadora Boticaria García o el psiquiatra José Luis Marín.

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Sabat no solo teoriza, sino que comparte su propio “shock de realidad” tras perder su empleo después de veinte años de trayectoria y lidiar con la ansiedad y un dolor de espalda crónico. Esta experiencia le permitió comprender la visión psicosomática de la salud, donde el cerebro y el cuerpo están intrínsecamente conectados: tratar la ansiedad ayuda a reducir el dolor físico y viceversa.

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El libro ofrece consejos prácticos para mejorar el día a día, tales como:

-Entrenamiento de fuerza y nutrición: El músculo se presenta como un “seguro de vida” frente al envejecimiento.

-Productividad consciente: Recomendaciones para evitar la multitarea, utilizar el método Pomodoro y entrenar la voluntad a través de la incomodidad.

-Habilidades sociales: La importancia de la escucha activa y la asertividad para construir vínculos de calidad, esenciales para la felicidad.

-Propósito (Ikigai): Encontrar una razón de ser que combine pasión, talento, necesidad social y viabilidad económica.

Con esta obra, Uri Sabat invita al lector a tomar las riendas de su existencia, recordando que “la vida no está diseñada para hacernos felices, sino para ponernos desafíos” y que la plenitud se encuentra al aprender a ser felices durante el camino.