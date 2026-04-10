El cambio del colegio al instituto solía ser la excusa, pero ahora se están adelantado las súplicas para tener uno.

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Dar el primer móvil a un hijo es un dilema. La preocupación de los padres va en aumento porque los niños cada vez lo piden antes. El cambio del colegio al instituto solía ser la excusa, pero ahora se están adelantado las súplicas. La edad media de acceso al móvil son los 10,8 años, según un estudio de Unicef entre 100.000 adolescentes.

A los 10 años, ya lo tienen cuatro de casa diez niños y a los 12, tres cuartas partes. Casi todos tienen mínimo una cuenta en redes sociales. El 92% de los padres se preocupan porque más de la mitad de los niños ha hablado con desconocidos en redes. Una cuarta parte ha recibido mensajes con contenido sexual y casi uno de cada diez ha sido presionado para mandar fotos o vídeos sexuales.

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El móvil aumenta la exposición a posibles abusos y engancha a una cuarta parte de los chavales que hacen uso compulsivo y un 15% tiene riesgo de adicción. Ante esta realidad están aumentando los pactos de familias en colegios de todo el país para ponerse de acuerdo en retrasar conjuntamente la edad del móvil y que así, ser el único que no lo tiene no sea un problema.

María tiene un hijo de 12 años y ya en su último cumpleaños tenía un regalo entre ceja y ceja. "Él lleva un año diciendo que si a los 12 va tener el móvil y él sabe positivamente que no iba a pasar". No quieren que sus hijos tengan estos dispositivos hasta que no lleguen a cierta edad. "En casa consideramos que es una edad muy temprana para estar atado ya a un dispositivo que le da acceso a redes sociales, a internet...".

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Por eso ella, junto con otros padres se han unido a un pacto de familias "para tratar de retrasar la entrega del smartphone a los hijos".

Esta acción llega promovida por la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. Belén Villalva, su portavoz, lo tiene claro. "A ver, ¿quienes entregamos los smartphones? Las familias. Pues vamos a pactar entre nosotras no entregar este dispositivo a nuestros hijos hasta que pensemos que se sienten más preparados".

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Eso es lo que plantearon hace 3 años, cuando crearon la asociación después de ver que muchos padres entregaban smartphones a sus hijos sin quererlo. "Se sentían obligadas porque todo el mundo lo tenía", dice Belén.

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Sí consideran entregar otros dispositivos para que puedan estar conectados con sus padres. Almudena señala que "a lo mejor con un reloj de estos con los que puedas llamar y tener localizado al niño es suficiente".

Casi 30.000 familias en toda España ya se han adherido a este compromiso a través de la web de la asociación.