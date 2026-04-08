Patricia Pereda 08 ABR 2026 - 17:45h.

Fundación ANAR ayudó a casi 20.000 menores en 2025, un 8,9% más que en 2024

Casi 6.500 niños y adolescentes presentaban conductas suicidas, 1.405 con tentativas iniciadas.

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Hoy hemos conocido datos muy preocupantes de la Fundación ANAR, el teléfono 24 horas para atender a menores con problemas. Lo primero es que la ayuda a través de este teléfono ha aumentado casi un 9% con respecto al año pasado. El principal motivo de llamada por parte de niños y adolescentes fue la salud mental (51,8%) y, dentro de este problema, destaca la conducta suicida (29,6%), seguida de las autolesiones (12,3%), los trastornos de ansiedad (3,2%) y depresión o tristeza (1,6%).

La Fundación ANAR ayudó a un total de 19.990 niños, niñas y adolescentes en 2025, cada uno con una media de cinco problemas en su día a día. El principal motivo de estas llamadas de socorro son problemas de salud mental: casi 6.500 niños y adolescentes presentaban conductas suicidas. De ellos 1.405 con tentativas de suicidio iniciadas. El suicidio es la mayor emergencia por cuarto año consecutivo. La depresión y la ansiedad están detrás de ello. Además, en un 16,3% de los casos atendidos, los menores pidieron ayuda por maltrato físico y psicológico; un 5,2%, por agresiones sexuales y un 3,8%, por acoso escolar o ciberbullying.

El director técnico de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, ha advertido de que "cada año son más" los menores con conductas suicidas y lo ha relacionado con "los problemas de violencia" que está padeciendo la infancia. "Las agresiones sexuales no paran de crecer, las autolesiones se producen porque lo quieren probar".

Con respecto a las peticiones de ayuda por parte de personas adultas del entorno, en el 63,3% de las consultas apareció la violencia contra un niño o adolescente, siendo las principales causas el maltrato físico y psicológico (22,2%), las agresiones sexuales (9,7%), el abandono (9%) y el acoso escolar (8,8%).

Las redes sociales amplían los "riesgos masivamente"

Por otro lado, el informe revela que el uso inadecuado de la tecnología ha estado implicado en el 62,7% de los casos atendidos por las Líneas de Ayuda ANAR durante 2025. Según señala Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de ANAR, "la tecnología es un altavoz, amplifica todos los riesgos masivamente". No en vano las redes sociales son el mejor instrumento para aumentar la violencia de género y el control sobre los menores para que tengan que "decir ubicación, pedir fotos, contraseñas....", señala Ballesteros.

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En cuanto al nivel de complejidad de los casos atendidos, el 70,4% presenta un nivel de urgencia alta y el 81,7% corresponde a problemas de elevada gravedad. Asimismo, en más de la mitad de las situaciones atendidas, los problemas que sufren los niños, niñas y adolescentes se producen desde hace más de un año (55,5%) y en más de seis de cada diez, su frecuencia es diaria (62,4%).

Ante estas situaciones, durante 2025, Fundación ANAR llevó a cabo 65.826 derivaciones a recursos de infancia de toda España. Además, se realizaron 8.411 intervenciones junto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios de Protección a la Infancia y la Adolescencia en casos muy graves.

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La directora del departamento jurídico de las Líneas de Ayuda ANAR, Sonsoles Bartolomé, ha avisado de que "los datos son graves y alarmantes" aunque ha puesto en valor que "también significan que ANAR está llegando a más niños, niñas y adolescentes, que en otro caso podrían quedar en silencio, soledad y sin ayuda".

En cuanto al perfil del menor ayudado, casi la mitad son adolescentes (49,5%) y les siguen los preadolescentes (27,4%). Mientras, los más pequeños, de 9 años o menos, son atendidos principalmente gracias a las llamadas de las personas adultas de su entorno y suponen el 37,7%.

Además, siete de cada diez casos atendidos son de mujeres (71,6%), mientras que, en las Líneas de Ayuda contactadas por personas adultas, más de la mitad (52,3%) se refieren a las mujeres y cuatro de cada diez (45,3%), a los varones.