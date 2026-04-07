Los profesores de escuelas infantiles de Madrid estallan: "Ganamos el salario mínimo"

Marta Aguirregomezcorta 07 ABR 2026 - 18:03h.

Los profesores de escuelas infantiles de Madrid quieren más sueldo y más vacaciones

También exigen mejores infraestructuras y un menos ratio de alumnos por profesor.

Compartir







Las escuelas de infantil de 0 a 3 años en la comunidad de Madrid no pueden más. Hoy hacen huelga para reivindicar mejores condiciones laborales. Entre otras cosas, piden que se baje la ratio de niños por clase y salarios dignos.

Hoy empiezan una huelga indefinida en centros escolares que atienden a menores de entre 0 a 3 años. Reclaman ratios de alumnos más bajos. "No hay manos, no hay condiciones. En la mayoría de una escuela hay una persona para ocho bebés, para catorce criaturas de uno a dos años, para 20 de dos a tres años. No llegamos a todo".

A estas edades, de 0 a 3 añoslo que se necesita es más individualidad y es imposible darla, señala Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles. Y exigen más salarios. "Los trabajadores de gestión directo cobran unos 1.700 euros mientras que los de gestión indirecta y privada que ganamos el salario mínimo interprofesional".

Los educadores piden vacaciones en julio además de en agosto. "Es la etapa más vulnerable que más tienen que estar con la familia". Necesitan equipos de atención temprana sean estables en el tiempo y unas infraestructuras que no se caigan a pedazos: "Con moho, con estufas que no van...".