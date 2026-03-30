La seguridad diaria de los parques de atracciones para disfrutar sin miedo

Sandra Mir 30 MAR 2026 - 17:14h.

Esta Semana Santa son muchos los que eligen el turismo de parques de atracciones en familia.

Noticias Cuatro ha asistido a las medidas de seguridad que se revisan todos los días antes de la apertura.

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Esta Semana Santa son muchos los que eligen el turismo de parques de atracciones en familia. Noticias Cuatro ha asistido a las medidas de seguridad que se revisan todos los días antes de la apertura.

Entramos al parque cerrado al público, claro y vemos cómo se revisa tornillo a tornilla la lanzadera Venganza, la más alta de España. Cada detalle tiene que estar listo para la apertura y como cada día se prueba varias veces en vacío. Ven la seguridad de los arneses, que los cilindros hacen su función. Ajustan las ruedas que se apoyan sobre la estructura. Todo para garantizar que a 100 metros de altura y 100 km/h todo vaya como la seda. Desde la sala de control se hacen ciclos de prueba.

El equipo de operaciones mientras tanto revisa otros conceptos más allá de la seguridad. Controlan los flujos de personas que pasan cada hora.En la experiencia de Batman, por ejemplo, todo tiene que estar sincronizado para envolver al púbico.. El tren que se desmonta pieza a pieza en invierno, y se ensambla otra vez pasando varios filtros de seguridad para disfrutar de un viaje n el que solo tenemos que disfrutar.