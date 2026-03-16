Marta Aguirregomezcorta 16 MAR 2026 - 15:35h.

La pasarela no contaba con los elementos de seguridad que marcaba el proyecto original

El proyecto de la obra de la senda costera fue adjudicada a Dragados con una baja de más del 50% sobre el presupuesto inicial.

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Hoy hemos sabido que la pasarela que colapsó en la playa de El Bocal causando la muerte a seis jóvenes no contaba con los elementos de seguridad que marcaba el proyecto original, según El Diario Montañés. Según este proyecto el puente estaría reforzado con tres vigas longitudinales pero, finalmente solo contruyeron dos.

En la idea original, el puente contaba con tres vigas principales para sostener la estructura, pero en la pasarle que se vino abajo solo se aprecianb dos, falta una central, que podría haber frenado la caída.

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Faltaba la viga central

En la pasarle accidenttada, al faltar la viga central, el tablero de madera solo iba sostenido y atornillado en anclajes en los laterales de las dos vigas exteriores, en vez de sostenerse sobre las tres vigas como en el primer proyecto.

Fueron precisamente las fijaciones junto a los anclajes a la estructura de hormigón lo que presumiblemente se rompió haciendo que el tablero se hundiera en forma de tobogán por donde cayeron a las rocas los jóvenes.

Se desconoce si la tercera viga llegó a colocarse inicialmente o se desprendió en algún momento por los temporales o por la falta de mantenimiento.

El ministerio admite estos cambios en la pasarela, pero no aclara si ha habido alguna modificación desde que se aprobó el prouecto y se construyó la pasarela.

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El Ayuntamiento de Santander asegura que en ningún momento se le informó de cambios en la estructura de este puente. Según el diario Montañés, el proyecto de la obra de la senda costera fue adjudicada a Dragados con una baja de más del 50% sobre el presupuesto inicial.