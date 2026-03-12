La moda Therian, andar a cuatro patas, un riesgo para la salud

Sandra Mir 12 MAR 2026 - 18:17h.

La moda Therian llega a nuestros parques y no parece una buena idea para la salud

Los expertos alertan de que este modo de andar "puede provocar lesiones muy graves sobre todo en el hombro, muñecas y columna"

Unos vecinos en la zona de los jardines del Turia, en Valencia. Un hombre pasea a otro a 4 patas en una zona reservada para que los animales hagan sus necesidades. Todo parece indicar que se trata de uno de los seguidores de la moda Therian.

Una moda o un sinsentido. Lo que está claro es que desplazarse a 4 patas se ha hecho viral, y no solo para los llamados therian. Y puede ser muy nocivo.

En 2008 un atleta japonés batió el récord de 100 metros lisos a cuatro patas. Así nació el Quadrobics, una disciplina que convierte a los bípedos en quadrúpedos. La gente dice que se desplaza así por motivos de salud y más con la moda Therians.

Los expertos alertan de que este modo de andar "puede provocar lesiones muy graves sobre todo en el hombro, muñecas y columna incluso llevarnos a una cirugía compleja".

Si queremos practicar la cuadrupedia debemos hacerlo guiados por profesionales y dentro de un programa planificado. Es lo que se hace en Animal Flow, donde en sus clases pretenden que seamos más elásticos, más fuertes y relajados y sin forzar nuestro cuerpo.