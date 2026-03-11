La Universidad de Granada acaba de poner en marcha ‘Humnet’, un corpus digital pionero que permitirá estudiar la evolución del humor en internet.

Doina Repede, su creadora, dice que "en el fondo la realidad no ha cambiado, nos estamos riendo de las cosas cotidianas"

Compartir







La Universidad de Granada acaba de poner en marcha ‘Humnet’, un corpus digital pionero que permitirá a investigadores y curiosos estudiar la evolución del humor en español en internet. La plataforma, accesible de forma gratuita, reúne más de un millar de muestras de contenido humorístico procedentes de veinte países, que abarcan desde memes y vídeos hasta chistes y publicaciones en redes sociales.

El proyecto, que comenzó en enero de 2026, ofrece una herramienta sin precedentes para comprender cómo nos reímos y comunicamos en la era digital.

"En el fondo la realidad no ha cambiado, nos estamos riendo de las cosas cotidianas"

‘Humnet’ ha sido diseñado y creado por la profesora del Departamento de Lengua Española de la UGR Doina Repede que señala a Noticias Cuatro que "en el fondo la realidad no ha cambiado, nos estamos riendo de las cosas cotidianas, lo hacíamos hace cien años y lo seguimos haciendo ahora. Lo que ha cambiado es el formato y la estructura", informa Ana Martín.

El corpus incluye una amplia variedad de formatos humorísticos como memes, desmotivaciones, chistes y posts, presentes en imágenes, GIF, vídeos y textos. El material recopilado procede de las principales redes sociales y plataformas de vídeo, entre las que se incluyen X (antes Twitter), Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, Bluesky y YouTube. La muestra abarca un periodo de más de 25 años, desde el año 2000 hasta la actualidad, e incorpora ejemplos tanto de España como de Hispanoamérica.

La base de datos está concebida para facilitar al máximo la tarea de los usuarios. Todo el contenido se puede consultar a través de diversos criterios de búsqueda como el tipo de muestra (meme, chiste…), el formato (vídeo, imagen…), el medio de difusión (red social concreta), la temática, el país de origen o el año de publicación. Cada una de las más de mil muestras incluye, además del archivo original, un código identificador y metadatos esenciales sobre su procedencia.

Como apoyo a la comprensión, el corpus ofrece además dos transcripciones del texto: una literal y otra normalizada según las normas ortográficas actuales del español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Una de las principales novedades de ‘Humnet’ es la incorporación de un diccionario integrado. Esta herramienta complementaria recoge y explica expresiones coloquiales, modismos regionales y términos propios del argot de internet que aparecen en las muestras. El objetivo es facilitar la comprensión de los contenidos, especialmente para aquellos investigadores o lectores no familiarizados con determinadas jergas o variedades dialectales del español.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Los memes animan la vida, los políticos, "algunos son estrellas de los memes", y los de parejas como los de La Isla de las Tentaciones son los que más gustan entre los jóvenes. "Te hacen desconectarte de la red social y ese es uno de los grandes poderes que tienen". Y que en los tiempos que corren, te sacan una sonrisa, que no es poco.