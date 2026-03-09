Sandra Mir 09 MAR 2026 - 16:33h.

Cada año más de 200.000 personas se someten a operaciones estéticas. La pregunta es ¿qué es lo que más se demanda según la edad? Cumplimos años y nuestro cuerpo y nuestra cara cambia. Cada vez más recurrimos a la cirugía estética para paliar el paso del tiempo o simplemente para modificar lo que no nos gusta sin que el paso del tiempo haya sido culpable de nada. Porque también recurrimos a las cirugías estéticas a edades tempranas. ¿Qué nos motiva para hacernos estas operaciones? La edad de los pacientes es determinante para encontrar una respuesta.

Qué nos operamos a los 20

Tiago Gomes, cirujano de la Clínica Eggos nos explica que a los 20 años lo que más solicitan los pacientes es la cirugía corporal. La estrella a esta edad sigue siendo el aumento mamario, y ahora se ha puesto de moda la gluteoplastia.

Claudia Zorita, psicóloga del Centro TAP, alerta de este aumento de operaciones entre gente joven. "Nos encontramos en las redes sociales esos filtros y retoques que distorsionan la realidad de la mayoría de los cuerpos.

Qué nos operamos a los 30 y 40

A los 30 y 40 lo que más se solicita, destaca Tiago, es el reafimar los pechos y estirar el abdomen. Para Zorita, a estas edades las operaciones se deben a que hemos perdido ese cuerpo que teníamos.

Qué nos operamos a los 50 y 60

En la década de los 50 y 60, llegan las terapias antienvejecimiento. "La cirugía facila, de párpados son las más demandadas". Como señala Zorita, a estas edades hay que aprender ya trabajar la autoestima para que no recaiga en la aprobación externa.

Porque si importante es sentirnos bien por fuera, la clave está en cómo estamos por dentro.

