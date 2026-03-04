El marcapasos más pequeño del mundo, de 2 centímetros, salva a una bebé de 2,1 kilos

El Hospital Sant Joan de Déu implanta el marcapasos más pequeño del mundo a una bebé de 2,1 kilos.

Es el marcapasos más pequeño del mundo. Sólo mide unos 2 centímetros y acaban de ponérselo a una niña recién nacida de dos kilos de peso. Un hito médico logrado de nuevo la sanidad pública española, concretamente el hospital San Joan de Deu de Barcelona.

El centro sanitario ha informado este miércoles de que, después de la operación, la pequeña ha evolucionado favorablemente y, tras 20 días de ingreso hospitalario, ha recibido el alta. "Es el primero que se ha puesto en el mundo. La bebé está muy bien, después de 20 días en el hospital se recuperó completamente y su corazón, que no funcionaba nada, late normal", confirma Georgia Sarquella-Brugada, cardióloga pediátrica.

Un marcapasos convencional mide 6 centímetros, este dos

Los marcapasos convencionales miden alrededor de seis centímetros, un tamaño excesivamente grande para un recién nacido y que puede causar complicaciones como compresión de órganos o infecciones. Ante esta limitación, el equipo del hospital trabajó con la empresa Abbott para disponer de un marcapasos sincronizado basado en la plataforma AVEIR específicamente adaptado a bebés, de dos centímetros. El diminuto marcapasos fue implantado horas después del nacimiento de la bebé, el pasado 2 de febrero, tras haber detectado durante el embarazo la grave enfermedad cardíaca.

El corazón del feto latía demasiado despacio

Concretamente, durante el segundo trimestre del embarazo, los profesionales detectaron que el corazón del feto latía demasiado despacio y que estaba muy dilatado debido a un bloqueo auriculoventricular completo. Se trata de una alteración grave del sistema eléctrico del corazón que impide que los impulsos eléctricos pasen correctamente entre sus cavidades. Como consecuencia, el corazón late mucho más despacio de lo normal (bradicardia), lo que puede provocar que no llegue suficiente sangre y oxígeno al organismo. Además, para intentar compensar la lentitud del ritmo cardíaco, el corazón aumenta de tamaño, como ocurrió en este caso.

La niña nació prematura debido a un emperoamiento y riesgo de fallo cardíaco

A finales de enero, los especialistas de Sant Joan de Déu observaron un empeoramiento y decidieron adelantar el parto. La niña nació de forma prematura el 2 de febrero con solo 2,1 kilos de peso y una bradicardia severa que provocó un deterioro clínico, con riesgo de fallo cardíaco. Se decidió optar por un marcapasos más pequeño para intentar salvar su vida.

En la intervención participaron 16 profesionales de distintas especialidades, además de ingenieros especializados en dispositivos médicos. Un nuevo éxito de la sanidad pública española.