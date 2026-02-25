El infierno de Noa con su migraña desde los 2 años puede tocar a su fin

cuatro.com 25 FEB 2026 - 16:32h.

La migraña es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. En España afecta a más de 5 millones de personas, el 10% de ellos son menores de edad. Pues bien, el hospital Vall d´hebron acaba de presentar el primer tratamiento para prevenir estos terribles dolores de cabeza en niños y adolescentes.

Lucía tiene 11 años y como el 11% de los niños y adolescentes en España, sufre migraña. Ahora, un pequeño pinchazo le puede cambiar la vida. Desde los dos años Lucía sabe lo que es tener que irse a su cuarto a ponerse hielo. No es solo un dolor de cabeza; son náuseas, vómitos y días perdidos de colegio. Noa sabe que más de 15 días al mes le va a doler la cabeza.

El fármaco que se usaba para adultos también les sirve a ellos

Hasta ahora, las opciones para ellos eran muy limitadas y poco especificas. Un estudio internacional ha demostrado que el fármaco que se usaba para adultos también les sirve a ellos. Es un tratamiento diseñado específicamente para bloquear la proteína que dispara el dolor. "Durante muchos años hemos dispuesto de pocas herramientas terapéuticas con evidencia sólida".

Tratar la migraña desde etapas tempranas evita que se cronifique. Los resultados son claros. los pacientes han logrado reducir sus días de migraña a la mitad, con efectos secundarios mínimos y una tolerancia excelente. La migraña en muchos casos es hereditaria.

Para Lucía y su madre, este pinchazo subcutáneo significa dejar de normalizar el dolor. Y que miles de niños vuelvan a tener el control sobre sus vidas y sobre su futuro.