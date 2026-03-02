Playas destrozadas ante la llegada de la Semana Santa y llega la borrasca Regina

Llega la borrasca Regina mientras muchas playas están destrozadas de cara a la Semana Santa

La borrasca Regina dejará durante los próximos días lluvias desde el martes a última hora al jueves

Llega una nueva borrasca a nuestro país y se confirma que 2026 es el año más lluvioso desde hace 30 años. Ya van 17 borrascas desde que comenzó la temporada. La nueva se llama Regina y va a ser algo más benévola que las anteriores aunque va a dejar tormentas en buena parte del noroeste.

La borrasca Regina dejará durante los próximos días lluvias desde el martes a última hora al jueves, cuando serán generalizadas en la Península y Baleares. Aún así, las precipitaciones continuarían en la Península y Baleares durante los últimos días de la semana. Así lo ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en una nota informativa emitida este lunes. "Dada la elevada incertidumbre de la situación, recomendamos que presten atención a las actualizaciones de las predicciones", ha indicado.

De esta manera, los chubascos y tormentas comenzarán a afectar durante las últimas horas del martes y el miércoles al área del Estrecho y se extiendan al tercio sur peninsular. En este marco, el organismo estatal espera que las precipitaciones más fuertes probablemente caigan sobre el litoral andaluz y Ceuta.

Las lluvias se generalizarán el jueves e impactarán sobre la Península y Baleares. De acuerdo con AEMET, las de mayor intensidad y persistencia se darán en el Mediterráneo, aunque también podrán registrarse en otras zonas del interior del cuadrante nordeste y este de la meseta sur, así como la zona oriental de la cordillera Ibérica y del Pirineo.

Durante este día, los chubascos fuertes y persistentes de este día se registrarán probablemente al norte del cabo de La Nao, en particular en la zona del Bajo Ebro y Ampurdán. Si bien el organismo estatal ha precisado que existe mucha incertidumbre respecto a la evolución a partir del viernes, ha indicado que lo más probable es que una nueva perturbación en altura comience a afectar a España.

De esta forma, continuarían las precipitaciones en la Península y Baleares durante los últimos días de la semana. Al margen de ello, AEMET ha apuntado a que el viento predominante durante estos días será de componente este y más intenso en el tercio oriental peninsular. Allí se podrían alcanzar rachas muy fuertes, lo que dará lugar también a temporal costero en el Mediterráneo y Alborán, principalmente el martes y el miércoles.

Además, la configuración sinóptica favorecerá un amplio transporte de polvo en suspensión procedente de África, por lo que es probable que se produzcan precipitaciones de barro. Por otro lado, el organismo estatal ha señalado que Canarias se verá afectada por la borrasca Regina desde la tarde de este lunes hasta el miércoles, con viento del norte con rachas muy fuertes en todo el archipiélago, y precipitaciones intensas y persistentes, más importantes en los nortes de las islas montañosas.

Y llega la Semana Santa

Una borrasca más justo cuando falta un mes para Semana Santa y el panorama no puede ser más desolador en muchas de nuestras playas. En un recorrido por alguna de las más típicas como la playa de Torremolinos los turistas tienen una terraza con vistas al pie de un barranco ya que las sucesivas borrascas se comieron literalmente la arena. A los turistas parece no importarles, pero los hosteleros están preocupados.

Es una imagen la de las playas desoladas que se se repite de sur a norte. Playas destrozadas a un mes de la Semana Santa. Como en la de Lourido, en Pontevedra, donde las máquinas no paran y hay más algas y basura que arena y en la de Panxón, donde la pasarela no lleva a ninguna parte porque el mar la destrozó hace semanas. También se llevó parte del paseo y de las dunas y no hay acceso a la playa de momento.

Y si volvemos al sur, a Matalascañas, parte de la playa estará en condiciones para Semana Santa. Aquí los hosteleros son optimistas, pero en no todos los lugares pasará esto. La borrasca Francis hizo mucho daño y en muchas playas de España las obras no terminarán hasta junio.