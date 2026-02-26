La calima: sus riesgos y las espectaculares imágenes que dejan en un libro 'Calima'

Eduardo Robaina publica un libro 'Calima' para que las conozcamos mejor

En Galicia ya han lanzado una alerta sanitaria por culpa de la calima

28,7 grados. Fue la temperatura máxima que alcanzamos ayer en la Pensínsula. Y se registró en Zumaia, en Guipuzcoa, récord para un mes de febrero. Hoy las temperaturas se moderan, pero atención porque llega la calima. En Galicia ya han lanzado una alerta sanitaria, informa Nuria Fresneda.

Se recomienda evitar las salidas, por el polvo en suspensión y el aire africano. Niños, ancianos y embarazadas deben tener cuidado y los que tengan patologías respiratorias deben usar mascarillas y gafas. Para Susana Fernández, jefa del Laboratorio Sergas, "el prejuicio para nuestra salud va a depender del tamaño de las partículas, cuanto más pequeñas pueden llegar a nuestros pulmones y al torrente sanguíneo agravando asmas o Epoc. Se recomienda no hacer activodad física y si salen al exterior usen mascarillas y gafas"

Desde hace unos años, los episodios de calima son cada vez más intensos. Un fotógrafo y periodista canario lleva más de cinco años documentándolos, para concienciar sobre el problema que supone este fenómeno, más allá de las fotos bellísimas que nos regala cuando sucede.

Desde la playa de Maspalomas, en Canarias. O El Teide, casi desaparecido el 23 de febrero de 2020, porque esa calima fue histórica, la mayor en la historia reciente de las Islas Canarias. Ese día, Eduardo Robaina cogió su cámara y salió a hacer fotos. Desde entonces, ya no paró. Ahora las publica en un libro: 'Calima'. Su intención no es solo mostrar la belleza de las fotos sino "a traves de las imágenes que la gente sepa lo que es, que efectos produce", dice el autor.

La intrusión de polvo sahariano transforma por completo el paisaje, ningún lugar es el mismo con y sin calima. Pero no todo es bello en estas fotos. Respirar ese aire es peligroso ."Provoca problemas cardiovasculares y respiratorios. La calima es un fenómenos extremo desde una ola de calor o lluvias extremas, de 2020 a 2022 hemos tenido las peores calimas, incluso las llaman supercalimas. Provocan pérdidas millonarias".

Además, el cambio climático está intensificando este fenómeno. La de hace seis años obligó a cerrar todos los aeropuertos canarios. Días después, nos dejaba estos cielos irrespirables y únicos en Madrid.