Juan Sues, responsable técnico: “Yo les he visto llegar apoyándose en un bastón y ahora juegan casi con normalidad”

Anna Tudela, fisioterapeuta: "Les ayuda a vestirse, levantarse de la cama, mejorar la escritura, coordinación, el equilibrio al caminar...”.

Compartir







El ejercicio físico es un gran aliado contra el avance del Parkinson. Y entre todos los deportes, está el tenis de mesa. Es ágil, rítmico y activa la mente. Beneficios indiscutibles para quienes sufren esa enfermedad., informa Alberto García.

A Dolors, el Parkinson le había aislado. Le daba miedo hasta salir sola de casa. “Tenia mucha agorafobia y no podía ir ni al su hipermercado. Hacía un año que no podía ir a ninguna parte”. Su enfermedad le provocaba angustia, temblores y muchas limitaciones físicas. Pero el tenis de mesa le cambió la vida.

También a Joaquim, presidente de la Asociación de Parkinson Ample. “El primer día que empecé aquí no podía ni caminar. Ando mejor y me costaba bastante andar. Al jugar, como es un deporte intenso me mejora al andar”.

Juan Sues, responsable técnico, está con ellos. Y ve su evolución. “Yo les he visto llegar apoyándose en un bastón y ahora juegan casi con normalidad”

Silvia Mias, referente de bienestar emocional comunitario, reconoce que "el ping pong focaliza su atención en la pelota, en la pala, en sus manos. Tú estás haciendo un entrenamiento y no tienes un pensamiento rumiativo de pensar tanto a las cosas. Es terapia disfrazada de juego”. Y eso mejora su vida diaria.

Anna Tudela Olmo, fisioterapeuta ABS L’ Escala también cree que “les ayuda a vestirse, levantarse de la cama, mejorar la escritura, coordinación, el equilibrio al caminar...”. Y les ayuda a socializar y sacarles del aislamiento en el que estaban por su enfermedad.