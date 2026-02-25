Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años: sus efectos nocivos

Lidia Camón 25 FEB 2026 - 15:20h.

Las bebidas energéticas elevan la presión arterial, el ritmo de corazón y estimulan el sistema nervioso.

Galicia prohibirá la venta de bebidas energéticas y vapers a menores por sus efectos secundarios

El Ministerio de Consumo declara la guerra a las bebidas energéticas para menores de 16 años. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años. Un consumo que va a más: Cada año gastamos 300 millones en bebidas energéticas, un 14% más que hace un año.

"Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes", ha afirmado el ministro para justificar la necesidad de esta prohibición.

Bustinduy tiene "la firme voluntad de sacar adelante esta regulación con el instrumento jurídico más eficaz y que vea la luz en el menor plazo posible". El ministro ha juzgado que es una medida a la que "difícilmente alguien podrá oponerse", pues existe "un consenso amplísimo" sobre los efectos nocivos de estas bebidas en la salud de los más jóvenes.

En este sentido, ha hecho referencia al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), según el cual nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición. El mismo estudio indica que el 25 % de los encuestados consume bebidas energéticas y que lo hacen dos veces por semana de media. Por otra parte, casi la mitad (el 49 %) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47 % las mezclan regularmente con alcohol.

Esta próxima regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España, que impulsó el Ministerio de Consumo. Además, como existen "campañas de publicidad muy agresivas" en el ámbito de las bebidas energéticas y en otros productos no saludables, el ministro ha recordado que recientemente ya se puso en marcha una normativa para regular de la publicidad de estos alimentos.

Efectos nocivos evidentes

En la cultura general y más entre los jóvenes se piensa -porque así se han vendido también- que estas bebidas son buenas para hacer ejercicio, pero sus efectos nocivos son evidentes. El presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el doctor Pedro Gorrotxategi, es rotundo a la hora de hablar de las bebidas energéticas. Hasta tal punto que considera que su prohibición hasta los 16 años se queda corta. En su opinión, debería extenderse a los menores de 18 años. La razón: la cantidad de cafeína de "la mayoría" de las bebidas energéticas del mercado que invalida su venta.

Esta decisión gubernamental solo implica elevar la prohibición hasta la mayoría de edad en el caso de las bebidas con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml, pero, Gorrotxategi subraya que esta cantidad es alcanzada por todas, excepto una, que contiene 20 mg, tal y como han comprobado en esta sociedad científica a través de una reciente revisión.

"Las demás tenían entre 32 y 40 mg", ha continuado este facultativo, que, no obstante, ha declarado que las compañías comercializadoras "lo que harán ahora" es "bajar la cantidad de cafeína". Frente a ello, ha abogado por "prohibirlas hasta los 18 años", ya que "la regulación dice que hasta 18 mg se consideran bebidas normales".

La idea de que son buenos para hacer ejercicio ha calado entre los jóvenes

Gorrotxategi exxplica que, pese a que diferentes estudios han constatado que los menores piensan que estos productos son óptimos "para mejorar la actividad física", estos generan "un problema de salud", por lo que "el consumo debería ser cero". También en referencia a la evidencia científica, ha indicado que, en niños de entre 12 y 13 años, "el 40 por ciento toma bebidas energéticas", dato que eleva al 50 por ciento en el tramo de "entre 14 y 18".

Elevan la presión arterial, el ritmo de corazón y estimulan el sistema nervioso

"El consumo puede provocar problemas de salud", ha insistido este profesional sanitario, que ha destacado otros componentes, como guaraná y ginseng, así como el hecho de que algunas contienen azúcares. "La cafeína y el guaraná son sustancias que estimulan el sistema nervioso central", ha aseverado, al tiempo que ha afirmado que la primera "tiene efectos como el aumento de presión arterial, del ritmo del corazón y de la temperatura", y "puede provocar nerviosismo".

Estos productos producen "taquicardia" y "hacen trabajar al corazón más de lo que corresponde", ha proseguido Gorrotxategi, quien ha agregado que, "a la larga, puede tener un fallo más precoz". Además, "en menores de edad, la repercusión es mayor", ha puesto de manifiesto, y es que "una lata de 250 ml contiene tanta cafeína como un café expreso".

Galicia prohibirá su consumo a los menores de 18 años en diez días

Junto a ello, ha hecho énfasis en la taurina, que, "además de aumentar el ritmo cardiaco, puede aumentar el riesgo de endometriosis" en las menores. Por ello, se ha mostrado favorable a este tipo de medidas, destacando que comunidades autónomas, como Galicia, y países del entorno, como "Polonia, Lituania y Estonia", tienen prohibido el consumo "en menores de 18 años".

El Gobierno gallego en apenas 10 días lo prohibirá su consumo a menores de 18 años, no podrán estar en las máquinas de vending y los supermercados no podrán ofertarlos junto con los refrescos y tendrán que estar junto a las bebidas alcohólicas. Para los que suministren este tipo de bebidas para los menores de 18 años habrá multas de 3.000 euros, informa Sara García.

Los menores las toman con alcohol

"Dentro de los niños de entre 12 y 13, el 10 por ciento las toman con alcohol", mientras que este dato sube al 20 por ciento "entre los 14 y los 18 años", lamenta el máximo representante de la AEPap, que considera que "ver las bebidas energéticas como una cosa similar al alcohol, que es de evitar para niños y adolescentes, es una cosa positiva", motivo por el que apuesta por su ubicación diferenciada en supermercados.

Precisamente en relación con esta vinculación con el alcohol, este facultativo ha manifestado que el hecho de que la prohibición del consumo de bebidas energéticas consiga los efectos que busca "es relativo". "El alcohol está prohibido y hay un porcentaje bastante elevado de chicos y chicas que toman alcohol", ha insistido.