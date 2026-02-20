Noelia, más cerca de lograr la eutanasia

Marta Aguirregomezcorta 20 FEB 2026 - 15:01h.

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo presentado por el padre de Noelia.

La joven de 25 años, con una paraplejia, reclamó la eutanasia hace dos años.

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo presentado por el padre de Noelia, la joven de 25 años con una paraplejia, que reclamó la eutanasia hace dos años. El Tribunal considera que no se ha producido una violación de un derecho fundamental como el dice el padre. Sus abogados, Abogados Cristianos, anuncian que llevarán el caso al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, pero ese paso no parará la eutanasia de Noelia.

Así, Noelia está cada vez más cerca de recibir la eutanasia. Tras casi dos años de recursos, la Justicia le vuelve a dar la razón. Con 25 años y afectada por una paraplejia sin cura, lleva reclamando desde 2024 la muerte asistida. Su padre se ha opuesto a su deseo desde el principio. Y por eso ha acudido a la Justicia, instancia a instancia a través del despacho de abogados cristianos. Hasta ahora todas las resoluciones judiciales han acreditado la capacidad de Noelia para solicitar la eutanasia.

El último ha venido de la mano del Tribunal Constitucional que, de forma unánime, rechaza el recurso de amparo que presentó el padre para paralizar el proceso. Los magistrados consideran que no se ha producido una violación de un derecho fundamental.

El padre dice que su hija tiene un trastorno límite de la personalidad

Según el progenitor, su hija padece un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo compulsivo. Su lesión medular se produjo tras intentar suicidarse en 2022.

Con la negativa del Constitucional, el padre de Noelia ya no tiene más instancias a las que acudir en España, pero ya ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque eso no parará el proceso de eutanasia.

Será un médico responsable el que pacte con Noelia cuándo, cómo y dónde se llevará a cabo la muerte asistida. Mientras, Noelia espera ese día ingresada en un centro Sociosanitario de Barcelona.