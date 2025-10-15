El mensaje de Nacho antes de morir tras pedir la eutanasia: "Viva la vida y viva la libertad"

Nacho ha decidido contar su historia en un libro para pedir el derecho a descansar en paz

Nacho ha pedido más recursos para paliativos en su vídeo de despedida

Es el último vídeo que Nacho grabó la tarde antes de su muerte. Lucía Sánchez cuenta su historia en Noticias Cuatro.

Nacho, quería morir en paz y lo ha conseguido. No quería llegar al sufrimiento que le esperaba por su enfermedad y decidió pedir la eutanasia. "Haciendo uso de mi derecho a elegir, tengo programada mi eutanasia".

Nacho ha decidido contar su historia en un libro para pedir el derecho a descansar en paz. "Yo, que llego en buenas condiciones mentales, quiero levantar esta bandera por ellos, que no pueden hacerlo".

En el libro deja clara su voluntad: no llegar a las duras condiciones que sufren otras tantas personas como él con su misma enfermedad.

Nos lo cuenta su amigo Braulio, fue quien grabó ese vídeo: "Él tenía metástasis ósea, en las vértebras, en la médula, tenía claro que no iba a soportar ni el dolor, ni unas condiciones de vida que no considerara dignas".

En el vídeo, Nacho agradece al personal sanitario que ha estado volcado en él, también alza la voz por la falta de medios con la que trabajan en este hospital de Alicante, que ha sido su casa durante sus últimos meses de vida: "Quiero reivindicar también más ayuda para el servicio de paliativos cuyo personal suple con su esfuerzo los escasos recursos de los que se dispone".

Una historia que este meteorólogo de Valencia ha querido plasmar en su libro a lo largo de la enfermedad. Así empieza el libro, "metástasis o sea, o sea, metástasis". Él hace el juego de palabras para decir que no le hacía falta saber más, ya sabía que se iba morir.

"Viva la vida, viva la libertad", es el mensaje de Nacho, que deja una huella para el resto de pacientes. "No me imagino muerte más digna que esta", le dijo a su amigo Braulio, reivindicando su muerte como un acto de libertad.