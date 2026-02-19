Si eres alérgico al polen los expertos alertan de que te anticipes ya a los síntomas

Patricia Pereda 19 FEB 2026 - 16:30h.

Si son alérgicos al polen, atentos, porque pueden estar notando ya algunos de sus síntomas.

Los casos de rinitis y de asma están ya aumentando en las consultas.

Si son alérgicos al polen, atentos, porque pueden estar notando ya algunos de sus síntomas. Porque ya está aquí la temporada de alergias, que va a ser fuerte y va a durar más. La polinización ya está activa y creciendo a medida que avanza el mes como comprobamos en el barrio de Albaicín, en Granada. Los cipreses son los primeros en la temporada de polen en nuestro país, y especialmente en el sur. Su nube de polen es una buena noticia para las plantas, pero pésima para los que padecen alergias, así que hay que ir preparando pañuelos y antihistamínicos.

Una vez pasadas las lluvias y con la subida de temperaturas comienza la explosión de polen.Y este año, con las borrascas intensas que hemos tenido, seguramente los alérgicos lo van a pasar bastante mal. Los casos de rinitis y de asma están ya aumentando en las consultas.

Porque primero el agua, ahora el sol. La combinación de humedad y calor ha despertado a los árboles antes de tiempo. "La polinización de los cipreses es explosiva. Tiene las condiciones de horas de sol y ya producen síntomas importantes". Las plantas han acumulado energia en forma de agua. No es solo una sensación de picor o estornudos; es biología pura. "El polen está predispuesto desde el punto de vista genético en su composición para atacar la mucosa de una manera más intensa", señala Juan José Zapata Yémenes, presidente del Comité de Aerobiología SEAIC.

Y hay un tercer factor en juego en estos tiempos: el viento. "Han sido muchos días de viento que levantan el polvo, ácaros, hongos", señala Mayte Oliver Martí, de la Farmacia Florista 160.

Lejos de limpiar el ambiente actúa como multiplicador. "Los vientos rompen el efecto del polen haciéndolo más pequeño y es más fácil que entre en la mucosa", señala Zapata Yémenes.

Ante este panorama toca anticiparse en el tratamiento médico y no esperar a que los síntomas sean insoportables.