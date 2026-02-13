La pedida de mano de Alex y Karina el día que reabrieron su horno destrozado por la DANA

Casi un año y medio después, Benetusser, Valencia, celebra la reapertura de un horno tradicional con 44 años de historia.

Alex y Karina, tras invertir meses de esfuerzo lo abrieron recibiendo el cariño de todos los vecinos.

Compartir







Casi un año y medio después, Benetusser, Valencia, celebra la reapertura de un horno tradicional con 44 años de historia. La DANA arrasó con el local, dejó más de un metro de barro y la maquinaria destrozada. Ahora ha vuelto a abrir sus puertas, informa Manu Reyes.

Este horno con 50 años de historia fue destrozado por la Dana, en sus paredes Alex y Karina, que lo han vuelto a abrir, han querido recordar lo bueno de Valencia y también el desastre que aquí ocurrió.

Alex y Karina, tras invertir meses de esfuerzo lo abrieron recibiendo el cariño de todos los vecinos. Hace unos días lo inauguraron y Alex decidió que ese día fuese inolvidable. Lo logró, pidiendo la mano de Karina.