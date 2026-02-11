Billete único para viajar por toda España: cuánto cuesta, qué incluye y qué no

El billete único estatal permitirá usar trenes y autobuses por una tarifa plana mensual

Viajar en tren en invierno: 5 rutas históricas para disfrutar del paisaje sin conducir ni pasar frío

El 19 de enero de 2026 España estrenó una de las medidas más ambiciosas de transporte público de su historia: un billete único estatal que permite usar trenes y autobuses por una tarifa plana mensual en todo el país. Esta iniciativa fue anunciada por el presidente del Gobierno como una forma de facilitar la movilidad de trabajadores, estudiantes y residentes, reducir el gasto habitual en transporte y fomentar opciones sostenibles frente al uso de vehículos privados.

¿Cuánto cuesta el billete único y quién puede acceder?

El billete único tiene dos tarifas principales. Por un lado cuesta 60€ al mes para el público general, por el otro los jóvenes y niños nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2026 solo tendrán que pagar 30€ mensuales. Estos precios aplican durante 30 días naturales desde el inicio de la validez del abono. Se puede adquirir hasta 30 días antes de empezar a usarlo, y es personal e intransferible.

El billete busca suprimir la necesidad de comprar billetes individuales para cada viaje dentro de los medios que cubre, eliminando trámites habituales y simplificando la movilidad cotidiana.

¿Qué incluye el billete único?

Este abono único cubre viajes ilimitados durante su periodo de vigencia en los trenes de Cercanías (Renfe suburbanos en áreas metropolitanas), en trenes de Media Distancia convencionales y en autobuses regulares estatales de largo recorrido gestionados por el Estado.

El concepto es que, con un solo título, puedas recorrer distancias cortas y medias por todo el país sin pagar por viaje. Puedes usarlo, por ejemplo, para desplazarte desde tu ciudad al trabajo por tren de cercanías o tramos regionales sin límite de viajes mensual. Además, este billete único no afecta a otros descuentos que ya estaban vigentes en distintos servicios y que se mantienen en 2026.

¿Qué no está incluido (aún)?

Aunque la medida cubre muchos trayectos, no incluye todos los medios de transporte público existentes en España. Por ejemplo los trenes de alta velocidad Alta velocidad, como AVE, Avlo y otros servicios de larga distancia, no forman parte de este abono único estatal por ahora. Tampoco están incluidos el metro urbano, autobuses urbanos y tranvías gestionados por comunidades y ayuntamientos. Es decir, si solo te mueves dentro de tu ciudad (por ejemplo, en metro y autobús urbano), seguirás necesitando los títulos locales habituales.

En la práctica, el abono único se superpone a los abonos locales: quienes combinan Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales pueden amortizarlo rápido, pero quien se limita al transporte urbano seguirá dependiendo de sus títulos habituales. El Gobierno ha señalado que su vocación es ampliar progresivamente la cobertura del abono, invitando a comunidades autónomas, operadores locales y ayuntamientos a adherirse para incluir también metro, tranvía o autobús urbano en el futuro.

¿Desde cuándo y cómo funciona?

El abono único entró en vigor el 19 de enero de 2026, tras su aprobación en el Boletín Oficial del Estado y la autorización del Consejo de Ministros. Para adquirirlo, puedes hacerlo en taquillas, máquinas autoventa o a través de la web de Renfe y otros canales oficiales de transporte público. En el caso de jóvenes y niños, necesitan un código personal de registro proporcionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con al menos 24 h de antelación.

El Gobierno español ha planteado varias razones de peso para impulsar esta tarifa plana. En primer lugar estaría el ahorro económico que supone. Según estimaciones oficiales, trabajadores que se desplazan regularmente entre ciudades (por ejemplo, entre provincias o regiones) podrían ahorrar hasta un 60% del coste total de sus trayectos respecto a la suma de billetes individuales y abonos tradicionales.

Además, esta medida está alineada con políticas europeas de reducción de emisiones y menor dependencia del coche. Incentivar el transporte público asequible promueve trayectos más verdes. A esto hay que añadir que un título único facilita la conexión entre regiones, favorece el acceso a oportunidades laborales, educativas y culturales en diferentes partes del país, y busca reducir las barreras económicas y logísticas para viajar.