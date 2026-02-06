Los 10 lugares mas surrealistas que probablemente no sabías que existían

Lugares que, a primera vista, no deberían de existir, pero en los que la Tierra y la naturaleza se ponen creativas

Los lugares más impresionantes de España que se parecen a otros destinos del mundo

Hay sitios en el mundo que parecen un error de renderizado. Paisajes tan improbables que cuesta creer que no estén diseñados para una película. Y, sin embargo, existen, tienen coordenadas, normas de visita y hasta existen documentos oficiales que los describen. Por si eres un viajero curioso, aquí van diez escenarios reales (y verificables) en los que la Tierra y la naturaleza se ponen creativas.

La Calzada del Gigante (Irlanda del Norte)

En la costa de Irlanda del Norte, el mar choca contra un mosaico de roca negra que parece colocado a mano, y que está compuesto por unas 40.000 columnas masivas de basalto emergiendo del océano, según UNESCO.

Pamukkale (Turquía)

Pamukkale es una ladera convertida en anfiteatro de blanco y agua caliente. No es solo belleza: UNESCO señala que se prohíbe el acceso a las terrazas de travertino para “mantener el flujo de agua” y conservar “el color y la estructura” de un paisaje digno de otro planeta.

Salar de Uyuni (Bolivia)

Durante gran parte del año este no es más que un desierto blanco, con una costra de sal que cubre 10.000 km². Sin embargo, durante la temporada de lluvias ocurre la magia y el agua puede cubrir parte del salar y darle un aspecto similar a un espejo plano y gigantesco que hace sentir irreal todo el paisaje.

Lençóis Maranhenses (Brasil)

La paradoja está en su propio nombre, ya que se trata de una suerte de desierto repleto de dunas y, entre ellas, agua. UNESCO lo sitúa en el noreste de Brasil, en Maranhão, en una zona de transición entre tres biomas: Cerrado, Caatinga y Amazonía. Desde 2024 figura como Patrimonio Mundial.

Blood Falls (Antártida)

Aunque lo parece, el hielo de la antártida no está sangrando. Se trata de una salida de salmuera rica en hierro que, al oxidarse, tiñe el hielo de un vivo color rojo. En la literatura científica se describe como un flujo que proviene del sistema hidrológico del glaciar Taylor y alimenta Blood Falls con salmuera subglacial rica en hierro.

Zhangye Danxia (China)

Hay paisajes que parecen pintados con brocha gorda hasta parecer imposibles. En Zhangye, UNESCO habla de un geoparque que reúne “colinas coloridas” y formas Danxia típicas en zonas áridas.

Waitomo Glowworm Caves (Nueva Zelanda)

En Waitomo el espectáculo solo se disfruta a oscuras. Para disfrutarlo, hay que hacer una visita que se plasma en la forma de “un paseo en barca” por la gruta. Lo que queda es la sorpresa de “maravillarse con miles de glowworms”, además de formar parte de “más de 130 años” de historia cultural y natural, según el propio enclave turístico.

Socotra (Yemen)

Socotra no es solo un sitio raro; es un lugar único en el que impresionan hasta sus números. La UNESCO ha hecho recuento y ha descubierto que el 37% de sus plantas, el 90% de sus reptiles y el 95% de sus caracoles terrestres no existen en ningún otro lugar del mundo, y precisamente por eso se la ha llamado la “Galápagos del Océano Índico”.

Tsingy de Bemaraha (Madagascar)

El nombre “tsingy” suena como un chasquido y el paisaje lo confirma, al presentar incontables agujas de caliza que parecen cuchillas. En esta localización se observa cómo la caliza muestra una combinación de “agujas dentadas” y superficies redondeadas, con cañones formados cuando colapsan techos de cuevas. Y UNESCO recuerda que el Tsingy de Bemaraha fue inscrito en 1990 (y el conjunto se amplió en 2023).

Jellyfish Lake (Palaos)

Imagina bañarte en un lago interior que lleva miles de años casi desconectado del mar, y en el que la fauna ha evolucionado distinto al mar. Esto hace que sus numerosas medusas no sean tan peligrosas como las del mar, permitiendo a los bañistas compartir agua con ellas durante el día, aunque sigamos teniendo que mantener cierta precaución. En ningún otro lugar del mundo se puede hacer esto sin correr peligro de muerte.

Diez lugares, diez recordatorios: la Tierra no siempre parece “natural” cuando la miras de cerca. A veces parece directamente imposible… hasta que lees la ficha oficial, ves la foto y te entra la sospecha más inquietante: lo surrealista no siempre está en la ficción.