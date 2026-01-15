Si se trata de reparaciones de chapa o pintura, la demora puede ser de meses.

"Tras la pandemia se reparan más los coches viejos por el precio de los nuevos, que la gente no puede pagar"

Cuatro semanas de lista de espera. Es el plazo que se encuentran muchos conductores para poder realizar un arreglo de motor. Si se trata de reparaciones de chapa o pintura, la demora puede ser de meses, informa Maialen Larrínaga.

Si se les estropea el coche prepárense para armarse de paciencia, porque es probable que no consigan cita inmediata. Los talleres están colapsados. Depende de la avería, la lista de espera podría superar el mes. Faltan personal cualificado, los retrasos en los recambios de muchas marcas son ya un problema serio y la falta de especialistas han colapsado los talleres. Muchos de ellos ante la perspectiva de no poder atender en meses se plantean incluso echar el cierre.

Los clientes son conscientes de la situación. "Yo no seré el primero y el segundo para ver para cuándo me puede dar". En general hay una media de mes o dos meses.

Tras la pandemia de covid se reparan más coches

"Tras la pandemia se reparan más los coches viejos por el precio de los nuevos, que la gente no puede pagar", reconoce José Mari Corral, de la Asociación de Alquileres de Bizkaia.

Juan Pablo, gerente de TecniRuedas 2009, reconoce que la gente le llama o acude al taller para ver cúando puede tener cita, "a ver para cuándo le puedo dar, pero es que estamos todos igual. Si es algo de mecánica fuerte mes y medio o dos meses. Para un disco de freno que es mantenimiento se puede esperar un mes.

Alejandro Rico, gerente de A.Rico S.L. reconoce que sí, que la media de espera "va de un mes a dos meses". Un elemento clave es que "la gente no apuesta por esta profesión y al final hay carencia de mano de obra".

"Buscamos mecánicos por todos los talleres, pero no hay para todos", reconoce José Mari Corral.

Javier Alcaraz trabaja en A. Rico y reconoce que "falta mano de obra de fontarnería, albañilería, mecánicos. Todo eso o se renueva o desaparece".