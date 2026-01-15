Qué está permitido colgar en el espejo retrovisor del coche y cuándo te expones a una multa de la DGT

No hay normativa que limite explícitamente este tipo de adornos, pero sí que pueden suponer sanción

Los 10 errores más frecuentes de un conductor principiante que debes evitar, según la DGT

Compartir







Es habitual ver coches con ambientadores, peluches, rosarios o banderas colgando del espejo retrovisor. Pero lo que a primera vista puede parecer un detalle inofensivo, corre el riesgo de transformarse en motivo de sanción si afecta a la visibilidad del conductor. Por eso, es importante ser conscientes de lo que permite la normativa, cuándo puedes ser multado y qué hacer para evitar sustos con la DGT.

La base normativa: visibilidad diáfana

El punto de partida es el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, que obliga a que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos”.

PUEDE INTERESARTE Así afecta tener multas sin pagar a la hora de renovar el carnet de conducir o vender tu coche

Es cierto que en este precepto no se mencionan explícitamente los objetos colgantes del retrovisor, pero sí que sirve para dejar claro que no debe haber ninguna obstrucción visual que pueda interferir con la vista del conductor. Cuando un objeto decorativo obstruye el campo visual, eso puede interpretarse como una infracción a este artículo.

De esta forma, es importante saber que llevar ambientadores o cintas colgadas del espejo no está prohibido per se, pero pueden sancionarte si el agente considera que limitan tu visibilidad, conforme a lo que exige el artículo 19 del Reglamento.

Cuándo te pueden multar: los criterios aplicables

No habrá sanción automática por colgar un objeto si este es pequeño y discreto. El verdadero problema surge cuando hay obstrucción real, movimiento o distracción. En función del criterio del agente, este tipo de adornos puede suponer una multa de 200 euros si entiende que limita la visión. Al final, cuanto mayor sea el tamaño del accesorio, más probable es la sanción. Además, si ese mismo objeto se desprende, se balancea de forma peligrosa o se convierte en proyectil interior, la sanción podría elevarse hasta 500 euros y retiro de puntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Como evitar posibles sanciones

Coloca objetos pequeños, discretos y pegados al espejo, sin que sobresalgan. También es importante evitar colocar objetos voluminosos o que pendulen y balancearse o rozar los cristales. Es importante tener presente que no se debe obstruir la visión trasera o lateral más allá del retrovisor interior.

Por todo esto, al arrancar, verifica la visibilidad desde tu puesto. En el caso de que veas que tu espejo está parcialmente tapado, es mejor retirar cualquier tipo de adorno. Si pasas por un control, adelantarte retirando el objeto puede evitar que el agente lo remarque como infracción, aunque estarás cometiendo una infracción ya al hacerlo en marcha.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En definitiva, colgar un ambientador, un llavero o un objeto simbólico del espejo retrovisor no es automáticamente ilegal, pero sí es una práctica sensible: si un agente lo interpreta como obstáculo a la visibilidad, puede sancionarte con hasta 200 euros, y en casos más graves la penalidad podría aumentar. La clave no es eliminar la personalidad de tu coche, sino garantizar que nada que cuelgues comprometa tu seguridad ni la del resto de la vía.