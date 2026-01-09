La sanidad pública 'no es gratis': lo que cuesta

Todas estas cifras permiten hacerse una idea de lo que costaron las 19 millones de consultas en atención primaria.

Muchas veces vamos al médico y como no tenemos que pagar nada al salir no somos conscientes de lo que cuestan los servicios que recibimos.

Compartir







Muchas veces vamos al médico y como no tenemos que pagar nada al salir no somos conscientes de lo que cuestan los servicios que recibimos. Todas estas cifras permiten hacerse una idea de lo que costaron las 19 millones de consultas en atención primaria y de médico de familia que Osakide-tza registró en 2022, último año con datos disponibles. Pero ¿cuánto sería si tuviéramos que pagar??

Sanidad ha publicado una lista

De media, la atención de una urgencia cuesta 269 euros.

Pasar un día ingresado cuesta 1.347 euros. En esa factura Osakidetza incluye "la alimentación, medicación, asistencia médica y cuidados de enfermería".

Si el ingreso se efectúa en alguna unidad especial, como puede ser la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el precio asciende a los 2.094 euros. Ocupar una cama en otras áreas, como las de Convalecencia o Cuidados Paliativos, es más asequible. 488 euros en el caso de las primeras, y 342 en el de las segundas.

Una simple extracción de sangre cuesta 7 euros.

Un parto cuesta casi 3.000 euros contando con que son casi 3 días de ingreso.

Una cesárea cuesta 4.200 euros.

Una gripe con ingreso: 3.419 euros.

Una apendicitis: casi 4.000 euros de media.

Una consulta en atención primaria: 70 euros.

Consulta telefónica: 35 euros.

Una neumonía con hospitalización oscila entre los 3.000 y 12.000 euros.

Si la visita es a un especialista, el montante asciende a los 257 euros para la primera consulta. Las siguientes tienen un precio de 129 cada una. Y el mero hecho de ser atendido en Urgencias está valorado en 269 euros, un 4,6% más que en 2025.

Un trasplante de corazón o pulmón está valorado en más de 146.000 euros.

La intervención de cataratas está valorada en 4.990 euros, si bien puede llegar a superar los 21.000 entre los pacientes más agudos.

Sustituir una articulación de rodilla o una cadera por una prótesis vale por los menos 10.000 euros.

Poner una válvula en el corazón, entre 28.201 y 70.602 euros.

Colocar un marcapasos a partir de los 15.000 euros.

Un bypass de 23.247 a 54.662 euros.

Las interrupciones voluntarias de embarazo se mueven en una horquilla de 1.985 a 16.852 euros.

Un electrocardiograma cuesta 19 euros.

Una mamografía bilateral cuesta 64 euros

Una ecografía cuesta 85 euros.

Los TAC rondan los 200 euros.

Las colonoscopias están valoradas en 323 euros.

Una sesión de quimioterapia ronda los 900 euros.

Cada desplazamiento de uno de estos vehículos medicalizados está valorado en 1.060 euros cuando el trayecto de ida y vuelta no supera los 100 kilómetros.