Las claves del nuevo modelo de financiación autonómica: ¿Beneficia a Cataluña?

Cristina Montalvo 09 ENE 2026 - 15:00h.

Cataluña va a pasar de ser la novena que más recibe, a ser la tercera que más recibe.

El Estado cedería a las comunidades una parte mayor del dinero que se recauda con el IPRF y con el IVA

Ya conocemos los detalles del nuevo modelo de financiación autonómica. Es el nuevo modelo que ayer pactaron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras durante su visita a la Moncloa. Un nuevo sistema con el que Cataluña recibirá 4.700 millones más en el año 2027. Además, el gobierno va a traspasar a las Comunidades Autónomas el 55% del IRPF (frente al 50 actual) y el 56,5% del IVA.

Y una de las grandes peticiones de Cataluña será atendido. Es el principio de Ordinalidad, que las que más aportan también sean las que más reciben. Así Cataluña va a pasar de ser la novena que más recibe, a ser la tercera que más recibe.

Como el Gobierno parte del principio de que todas tienen que ganar con la reforma, lo que quiere hacer es aumentar la cesta de dinero a repartir. ¿Cómo? Pues el Estado cedería a las comunidades una parte mayor del dinero que se recauda con el IPRF y con el IVA. Unos 15.700 millones más en el año 2027. Eso, junto a otras algunos fondos nuevos como el climático y otros sistemas de ajustes que se han creado incrementaría en casi 21.000 millones el dinero que recibirían las autonomías. Hacienda calcula que el nuevo sistema aportará en 2027 un total de 20.975 millones de euros más a las comunidades autónomas que si se mantuviera el sistema vigente. En ese año, el sistema aportaría a las regiones del régimen común 224.507 millones de euros, un 47 % más que en 2023.

Además, se incorporarán a la cesta de impuestos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.

Para el reparto de los recursos entre las regiones, el sistema parte de un cálculo renovado de la población ajustada, que presta más atención al gasto asociado a los diferentes grupos de edad, las variables educativas o las de dependencia.

Sobre este cálculo de la población ajustada se aplican unos ajustes de nivelación horizontal (por el que las regiones con mayor capacidad tributaria aportan y las de menor capacidad, reciben) y vertical (por el que el Estado aportará 18.993 millones para reducir las disparidades en financiación por habitante). A estos se añaden ajustes adicionales, entre ellos un nuevo fondo climático, dotado con 1.004 millones de euros, que irá en dos tercios para las regiones del litoral mediterráneo y un tercio, para el resto.

Además, el nuevo modelo dará a las comunidades autónomas que lo deseen la posibilidad de recibir un 5 % del IVA generado por las pymes en su territorio: si estos ingresos son mayores de los que les corresponderían por índice de consumo, recibirán una transferencia, y, de lo contrario, tendrán que hacer una aportación.

Finalmente, habrá un "elemento de cierre", denominado 'statu quo', para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el anterior modelo, que aportará 216 millones a Extremadura y 46 millones a Cantabria.

¿Qué es el principio de ordinalidad?

El principio de ordinalidad supone que cada autonomía reciba proporcionalmente a su aportación. Y el Gobierno dice que el sistema tiende a que esto sea así. Se cumple en el caso de Cataluña, pero por ejemplo no en Madrid. Porque otros elementos, como las compensaciones que se realizan para que ninguna comunidad pierda financiación distorsionan ese ranking que la ministra de Hacienda no ha querido hacer para huir de las acusaciones de agravio territorial.

Lo que sí ha hecho la ministra es avanzar que puede haber condiciones. No está decido aun cómo pero quiere introducir límites al dumping fiscal, esa competencia entre comunidades para bajar impuestos. También ha dicho que no es solo cuestión de cuanto dinero se tiene sino de cómo se utiliza y ha insistido en que estos recursos extras deben ir a reforzar los sistemas públicos, no privados, de sanidad, educación, transporte y vivienda.

Ya fuera del sistema de financiación, Montero ha planteado renovar el fondo de compensación interterritorial, que contará con 3.300 millones adicionales para compensar a las regiones que queden por debajo de la media en financiación por habitante con el objetivo de incentivar su economía.

La propuesta de Hacienda va acompañada de otras materias, como por ejemplo dar a las regiones la posibilidad de renunciar al sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

¿Qué comunidades se verán más beneficiadas?

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades que en mayor medida verían mejorada su financiación con el modelo propuesto por el Gobierno, con un 60 % entre las tres del incremento de recursos que plantea el nuevo sistema.

De acuerdo con las cifras facilitadas este viernes por el Ministerio de Hacienda, Andalucía recibiría con el modelo propuesto por el Gobierno -que aún debe ser debatido con las comunidades, aprobado por el Consejo de Ministros y respaldado por el Congreso- 4.846 millones de euros, Cataluña 4.686 y la Comunidad Valenciana 3.669 millones.

A continuación figuran Madrid, con 2.555 millones de euros más; Castilla-La Mancha, con 1.248; Murcia, con 1.188 millones; Aragón, con 629; y Canarias, con 611 millones de euros.

En el caso de Cantabria y Extremadura, ambas comunidades perderían con el nuevo sistema, pero el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico paque permita mantener su 'statu quo', del que les corresponderían 46 y 216 millones de euros, respectivamente..

La reacción ante el nuevo modelo

El miércoles se reúne la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades autónomas para presentar este modelo, que pretende reducir a la mitad, de 1.500 a 700 euros por habitante, la diferencia entre la comunidad mejor y peor financiada. Eso si consigue apoyo para salir adelante. Montero cree que sí, pero la reacción de dirigentes del PSOE como Page -que incluso dice que prefiere elecciones a este sistema- o la reacción del PP -que habla de una financiación ideológica y política para salvar a Pedro Sánchez, no augura nada bueno. Solo Salvador Illa defiende el nuevo sistema como algo bueno para España y Cataluña.