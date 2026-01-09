Darío López, operado de distonía en Vall d'Hebron: "No aguantaba 10 minutos de pie y ahora corro"

A Darío le diagnosticaron distonía, cuando tenia 8 años, una enfermedad parecida al Párkinson.

Darío vivía encerrado en un cuerpo que no le respondía, hasta que se sometió a la intervención de estimulación cerebral .

A Darío le diagnosticaron distonía, cuando tenia 8 años. Es una enfermedad parecida al párkinson. Después de un largo periplo los médicos le operaron en el hospital Vall de Hébron. Asegura que le ha cambiado la vida.

De no poder caminar con normalidad ha pasado a dominar sus pies a la perfección. “Ahora puedo depender de mí mismo, puedo salir a la calle solo, hacer los deberes solo”.

Porque Darío vivía encerrado en un cuerpo que no le respondía, hasta que se sometió a la intervención de estimulación cerebral .

Natalia Calero y Jaime López, los padres de Daría reconocen que la operación “nos devolvió la vida. De tener un niño postrado en una cama con dolor a tener un niño independiente que va a disfrutar de la vida”.

"A nosotros nos costó 6 meses localizar a Belén como médico”

Los electrodos implantados en su cerebro mantienen a raya los síntomas de su distonía.

Agustí Bescos, neurocirujano del Hospital Vall D'Hebron, “conlleva una vida relativamente normal y ellos ni notan que lo llevan”. Belén Pérez, jefa de servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Vall D'Hebron reconoce que los pacientes “vuelven a recuperar la capacidad para comunicarse y ser autónomos en la vida diaria” . Pero la solución para Darío llegó tras meses de diagnósticos erróneos y un pronóstico que empeoraba .

Natalia recuerda que "a nosotros nos costó 6 meses localizar a Belén como médico”.

Ahora el Hospital Vall d’Hebron ha sido designado centro de referencia para cirugías de trastornos del movimiento, junto al Hospital Germans Trias de Badalona.

Como señala Belén, hay que “evitar que vuelva a pasar casos como el de Darío. Evitar que el diagnóstico se retrase, que puede condicionar que la respuesta no sea tan buena”.

Todo para facilitar que cualquier paciente en España pueda tratarse en estos centros y recuperar, como Darío, la autonomía. La vida.