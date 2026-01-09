Logo de cuatrocuatro
El cirujano Diego González Rivas extirpa un tumor de 4 kilos a Elisabeth en una operación imposible

Una imagen del tumor estirpado. Imagen: Aurelio Murga

  • El cirujano Diego González Rivas ha extirpado un tumor de cuatro kilos a una malagueña, salvándole así la vida.

  • Elsabeth reconoce que ahora tiene sus otros tres Reyes Magos, los médicos que han salvado su vida.

Una operación casi imposible es la que se ha realizado en A Coruña. El cirujano Diego González Rivas ha extirpado un tumor de cuatro kilos a una malagueña, salvándole así la vida, informa Nuria Fresneda.

Elisabeth Roldán ha vuelto a nacer
Elisabeth Roldán ha vuelto a nacer. "Estoy muy contenta, cumplo el 29 de agosto, pero el dos de enero va a ser también mi cumpleaños".

Porque a Elisabeth le habían dado pocos meses de vida. Tenía un sarcoma de Ewing en su pulmón y tras cuatro tratamientos y año y medio de quimioterapia le dijeron que era inoperable.

César Bonome, anestesista, confiesa que "desde el punto de vista técnico era una operación casi imposible. con el corazón desplazado a la derecha, el riesgo al anestesiar".

El doctor Diego González Rivas: "Hemos quitado todo el tumor, el monstruo, no sé lo que pesa"

Elisabeth decidió ponerse en contacto con el doctor Diego González Rivas. Fue el 31 de diciembre y él mismo contestó el teléfono. "Vio todos los informes y dijo que no había tiempo. Así que se desplazó desde Málaga hasta A Coruña y dos días después entraba en el quirófano.

Cinco horas de cirugía, despegando el pulmón milímetro a milímetro hasta la frase de la esperanza: "Hemos quitado todo el tumor, el monstruo, no sé lo que pesa". El monstruo, como el doctor le llama, pesaba 4 kilos.

Elisabeth reconoce con una sonrisa que en Coruña tienes a sus tres Reyes Magos, "los médicos que me operaron". En pocos días le darán el alta, el primer paso para comenzar a vivir su nueva vida.

