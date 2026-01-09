El cirujano Diego González Rivas extirpa un tumor de 4 kilos a Elisabeth en una operación imposible

El cirujano Diego González Rivas ha extirpado un tumor de cuatro kilos a una malagueña, salvándole así la vida.

Elsabeth reconoce que ahora tiene sus otros tres Reyes Magos, los médicos que han salvado su vida.

Una operación casi imposible es la que se ha realizado en A Coruña. El cirujano Diego González Rivas ha extirpado un tumor de cuatro kilos a una malagueña, salvándole así la vida, informa Nuria Fresneda.

Elisabeth Roldán ha vuelto a nacer. "Estoy muy contenta, cumplo el 29 de agosto, pero el dos de enero va a ser también mi cumpleaños".

Porque a Elisabeth le habían dado pocos meses de vida. Tenía un sarcoma de Ewing en su pulmón y tras cuatro tratamientos y año y medio de quimioterapia le dijeron que era inoperable.

César Bonome, anestesista, confiesa que "desde el punto de vista técnico era una operación casi imposible. con el corazón desplazado a la derecha, el riesgo al anestesiar".

El doctor Diego González Rivas: "Hemos quitado todo el tumor, el monstruo, no sé lo que pesa"

Elisabeth decidió ponerse en contacto con el doctor Diego González Rivas. Fue el 31 de diciembre y él mismo contestó el teléfono. "Vio todos los informes y dijo que no había tiempo. Así que se desplazó desde Málaga hasta A Coruña y dos días después entraba en el quirófano.

Cinco horas de cirugía, despegando el pulmón milímetro a milímetro hasta la frase de la esperanza: "Hemos quitado todo el tumor, el monstruo, no sé lo que pesa". El monstruo, como el doctor le llama, pesaba 4 kilos.

Elisabeth reconoce con una sonrisa que en Coruña tienes a sus tres Reyes Magos, "los médicos que me operaron". En pocos días le darán el alta, el primer paso para comenzar a vivir su nueva vida.