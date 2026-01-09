El acoso a los meteorólogos aumenta: los negacionistas del cambio climático no dan tregua

Los meteorólogos cada día tienen que aguantar insultos y amenazas de los negacionistas.

Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para estos mensajes.

Los meteorólogos son los que nos cuentan cada día las previsiones del tiempo y cómo el cambio climático nos afecta y cada día tienen que aguantar insultos y amenazas de los negacionistas. Ellos mismos nos lo cuentan. Amenazas, insultos y comentarios de odio. Es el acoso que reciben los meteorólogos y divulgadores científicos. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para estos mensajes.

Son negacionistas. Personas que detrás de perfiles discretos atacan directamente a los profesionales que prueban el cambio climático. Cada vez que hay una catástrofe climática, como ocurrió con la DANA de Valencia, estos abusos aumentan., informa Carla Infiesta.

Gabriel Varcárcel, meteorólogo de Mediaset, reconoce que les dicen si están pagados, que trabajan para el Gobierno. Francisco Martín, meteorólogo de AEMET y Meteored confiesa que incluso ha sido amenazado de muerte "hay intereses económicos y politicos".

Fernando Valladares, científico del CSIC, confiesa que le han llegado a decir que "se repartían sogas para ahorcarle".

Hoy el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha denunciado a la Fiscalía este acoso. Porque ellos solo se basan en la ciencia. Y negar estos hechos es peligroso.

"Nos hemos preparado y la gente habla sin tener ni idea. No se puede banalizar algo que vemos que cuesta vidas humanas". Ver los datos y confiar en la ciencia para no caer en información falsa.