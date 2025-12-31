Los riesgos de Nochevieja: ojo con las uvas, los petardos y los corchos al abrir las botellas

Sandra Mir 31 DIC 2025 - 16:26h.

Nuestra compañera Sandra Mir tiene algunos consejos tras estar con profesionales de emergencias del SUMMA.

Hoy hay que disfrutar de la cena en familia, pero con cuidado

Hoy hay que disfrutar de la cena en familia, pero con cuidado que las uvas pueden ser peligrosas. Nuestra compañera Sandra Mir tiene algunos consejos tras estar con profesionales de emergencias del SUMMA como Gemma Rodríguez, que supervisa las guardias de hoy.

Atragantamiento con las uvas: qué hacer

"Lo más peligroso de la uva es el diámetro, pero la piel es más peligrosa que la pepita. Lo primero que hay que hacer es animar a toser. Si no se soluciona, dar cinco goles secos interescapulares, abrazamos a la paciente y con los dos puños cogidos hacemos presiones en el ombligo hacia arriba".

Corcho de champán

Si te da en el ojo y ves que tienes visión borrosa o ves destellos tendrás que ir a urgencias.

Petardos

Ojo con las manos. Llama al 112 o a Urgencias.