Ucrania vive otra Navidad en guerra: "No nos quejamos, la gente del frente sufre más que nosotros"

Olena Bratel, profesora universitaria, explica cómo se vive esta Nochevieja en un país en guerra con un árbol de Navidad de fondo.

Ucrania afronta su tercera Navidad en guerra con las negociaciones de paz estancadas.

Ucrania afronta su tercera Navidad en guerra. Con las negociaciones estancadas, sus habitantes preparan las cenas de Nochevieja entre cortes de luz y el terrorífico sonido de los drones volando sobre sus barrios. La fiesta se traslada este año a los teatros en Kiev.

Olena Bratel, profesora universitaria, explica cómo se vive esta Nochevieja en un país en guerra con un árbol de Navidad de fondo. "Se supone que tenemos que tener el espíritu navideño, pero la gente no lo tiene. Tenemos una regla no dicha, no escrita, no quejarnos, sabemos que la gente que está en la frente está sufriendo mucho más que nosotros".

Las sirenas siguen sonando por Navidad. Olena recuerda "cómo en Nochebuena tres drones entraron a Kiev. Mucha gente si hay ataques masivos se va al metro para dormir por la noche. A las seis de la mañana te lavas el pelo y vas al trabajo.

"En casa te vas al pasillo, pones un colchón y pones ahí los niños". Con los cortes de electricidad, "no puedes cocinar la cena de Navidad, no puedes poner la lavadora, subir en el ascensor".

Hay que ahuyentar el miedo porque "miedo se tiene cuando oyes explosiones muy cerca, así que nos concentramos en las rutinas diarias. La gente intenta evadirse, los teatros están llenos, la gente necesita distraerse, porque es una hora que piensas que la vida sigue siendo igual que antes. Hay que seguir viviendo y disfrutando de la vida".

Sobre las negociaciones, Olena prefiere no hacerse ilusiones. "Mientras más negociaciones hay, más ataques hay. Es mejor no tener muchas emociones para sufrir menos".

Es la resistencia del pueblo. Seguir viviendo y disfrutando de la vida... en plena guerra. Entre drones, bombas y cortes de luz.