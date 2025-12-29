El amor por la montaña del médico e influencer Jorge García-Dihinx que acabó con su vida

Jorge García-Dihinx hizo de la montaña su gran pasión, del esquí de travesía un hobby tan extremo que le ha llevado a la muerte.

"Mucha gente se pregunta por qué vamos a la montaña, por qué aceptamos sus riesgos y la respuesta no es el peligro".

"Mucha gente se pregunta por qué vamos a la montaña, por qué aceptamos sus riesgos y la respuesta no es el peligro. Vamos a la montaña por momentos como estos - en referencia a su vídeo- a 3.000 metros mientras el mundo moderno se queda abajo y ahí arriba solo estás concentrado en el paso siguiente. Son momentos de concentración absoluta en el ahora, momentos en los que el frío nos hace sentir más vivos y en los que por unos instantes sentimos que pertenecemos a la montaña. Momentos compartidos que se quedan para siempre dentro, momentos de magia y naturaleza que no existen en la ciudad y en estos días tan cortos de invierno, cada minuto es oro, son minutos de oro que añadir en tu vida y si es posible a una vida que dure 100 años".

Son las palabras de amor a la montaña que ha acabado con su vida. Son las palabras de Jorge García-Dihinx pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, influencer y una figura muy conocida tanto en el ámbito sanitario como en el montañismo del Pirineo aragonés, uno de los fallecidos por el alud en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa. Junto a él ha muerto su pareja, Natalia Román, también experta en montañismo y otra persona de la que se desconocen datos personales.

Hizo de la montaña su gran pasión, del esquí de travesía un hobby tan extremo que le ha llevado a la muerte. Jorge García Dihinx ha perdido la vida con solo 55 años. Zaragozano de nacimiento, se formó en medicina, trabajaba de pediatra en un hospital de Huesca. Su tierra natal lo acercó a la montaña donde se convirtió en una figura de referencia . Tenía un conocido blog - 'lameteoqueviene',- donde hablaba de predicciones meteorológicas orientadas especialmente al Pirineo aragonés. Allí compartía vivencias, consejos... Sabía perfectamente los riesgos de la montaña y cómo actuar.

Su experiencia la transmitía a los demás por redes sociales, también su faceta divulgadora en temas de salud, especialmente relacionados con la alimentación o el colesterol. Con su tono cercano formó una comunidad de más de 370.000 seguidores que hoy se quedan huérfanos.