En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad

El Real Patronato sobre Discapacidad denuncia que sigue habiendo barreras que no son visibles

Hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y en Galicia, miembros de entidades sociales han querido visibilizarlo. Las calles se han llenado de paraguas de colores para reivindicar más ayudas y una inclusión real. En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad. Lo que más reivindican: menos compasión y más ayudas y empatía, porque nadie está libre de formar parte de esas 4 millones de personas.

Además de las físicas, el Real Patronato sobre Discapacidad denuncia que hay más barreras que no son visibles. Por ejemplo, barreras sociales, el desconocimiento provoca que se sienta pena o compasión por las personas con discapacidad, las barreras de comunicación sobre todo cuando existen problemas de vista o audición o barreras culturales que pueden impedir la inserción laboral por prejuicios.

Paco: "Convivir con otras personas que están igual o peor ayuda a ver que la vida sigue"

Paco se enfrenta a ellas todos los días. Un accidente laboral le cambió la vida. Con 30 años la vida de Paco cambió por completo cuando un accidente laboral le dejó en silla de ruedas. Ahora pertenece a la Asociación Inclusiva Granada Integra. "Yo era deportista, jugaba al fútbol, trabajaba, mi novia, mi salida con los amigos, y de pronto se te corta todo". Aunque tuvo que pasar su luto, en su nueva vida ha vuelto a amar el deporte y ahora ayuda a los demás. "Estar con otras personas que están igual o peor que yo, convivir con ellas, y ver que la vida sigue y somos todos normales".

Miguel, lleva tatuada una fecha, la de su accidente

A Miguel, camionero, sólo hay una fecha que lleva tatuada. 20 mayo de 2007, desde que un accidente le provocó un daño cerebral. "Físicamente estoy bien, lo peor es la memoria actual, que me cuesta más trabajo sacarla"..

También Concepción Ortega lleva 6 años rehabilitándose de un ictus difícil de olvidar. "Tengo una hemiplegia de medio cuerpo", reconoce.

Hoy, en el Día Internacional de la Discapacidad, se repiten actos que nos ponen en su piel para saber cómo vive una persona con discapacidad. Luis Rodríguez, concejal de servicios sociales de Churriana De La Vega, es uno de los artífices de estas jornadas cuyo objetivo es "que los niños, mayores, seamos conscientes de las dificultades de las personas con diversidad funcional".

Porque, ¿cómo nos sentiríamos si dejáramos de ver o no pudiéramos andar? "Se merecen que los tratemos bien, dicen los más pequeños", que reconocen al vivir como ellos unas horas, "que es difícil".

Porque sentir lo que ellos sienten es el primer paso para romper sus barreras, informa Ana Martín.