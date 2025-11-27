El coche eléctrico se enfrenta a un obstáculo en España: la falta de talleres preparados

La falta de mecánicos especializados y talleres preparados frena la expansión de los coches eléctricos en España

Actualmente, los talleres no están preparados para reparar coches eléctricos y faltan mecánicos especializados. Esto supone un problema para el avance de la electromovilidad en España. Aunque algunos centros, como el taller Automoció Sant Miquel, llevan 15 años formando a profesionales para este tipo de vehículos, la demanda creciente hace que encontrar técnicos cualificados sea cada vez más difícil.

Miguel Tripiana, propietario del taller, advierte que “si se multiplicaran los coches eléctricos, no habría talleres suficientes para repararlos, y los plazos se alargarían notablemente”.

La transición hacia la movilidad eléctrica se acelera por la normativa europea, que prevé restringir la fabricación de coches de combustión en 2035, pero muchos talleres convencionales aún no están listos.

Como explica Mario Pinilla, presidente de la Asociación de Automoción de Lleida, “es para donde tenemos que ir, pero no estamos dando la suficiente cabida o solución a la problemática de cómo vamos a reparar estos vehículos y de qué manera lo vamos a hacer”.

Formación específica y protocolos de seguridad

Reparar un coche eléctrico no es como trabajar con un vehículo convencional: requiere equipos de protección para alta tensión, pértigas de seguridad y alfombras aislantes, además de protocolos muy concretos, según explica Miquel Romero, administrador de Principal Garage. El conocimiento sobre la alta tensión y la seguridad eléctrica es vital, algo que muchos talleres todavía no dominan.

Las escuelas de automoción ya incluyen formación básica en vehículos eléctricos, y algunos jóvenes ven en ello una oportunidad profesional inmediata. Como señala Alba Sáez, estudiante de automoción, “la mecánica ha evolucionado y ahora se está convirtiendo en vehículos eléctricos. Sin técnicos cualificados, el avance hacia la electromovilidad se frena”.

El sector se enfrenta así a un doble reto: aumentar la oferta de talleres preparados y formar a una nueva generación de mecánicos especializados, para que la transición hacia la movilidad eléctrica no se quede solo en los coches que circulan, sino que también exista la infraestructura y el conocimiento necesarios para mantenerlos en funcionamiento.