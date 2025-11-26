El menú del restaurante Enigma, que logra su segunda estrella en la Guía Michelín

El restaurante Enigma, con su innovador menú basado en productos de temporada y técnicas vanguardistas, se consolida como referente gastronómico

BarcelonaLa Guía Michelín 2026 ha confirmado lo que muchos esperaban: el restaurante Enigma, de Albert Adrià, ha sumado su segunda estrella Michelin, consolidándose como uno de los grandes referentes de la alta gastronomía mundial. Este logro subraya el esfuerzo constante y la dedicación del equipo de Enigma, que ha logrado posicionarse entre los mejores a nivel global.

Un menú basado en la estacionalidad

Enigma se caracteriza por un enfoque centrado en el producto de temporada, el cual cambia mes a mes según lo que los mercados ofrecen. Este compromiso con la estacionalidad permite a Enigma presentar un menú variado y cambiante con alrededor de 25 platos, todos ellos elaborados con una profunda técnica culinaria y un respeto absoluto por el producto.

Xavi Alba, director de Enigma, destaca que la clave de su propuesta gastronómica es la constante evolución del menú, que no solo busca la calidad de los ingredientes, sino también la originalidad de las ideas. A lo largo de los años, Albert Adrià ha logrado fusionar creatividad con la excelencia técnica adquirida durante su carrera, haciendo de Enigma un restaurante de producto puro y de innovación continua.

La experiencia Enigma

El menú degustación de Enigma, disponible por 260 euros, es una de las experiencias gastronómicas más exclusivas de España. Cada plato refleja el ciclo estacional de los productos, lo que significa que los comensales siempre pueden esperar algo nuevo, con la posibilidad de descubrir sabores inéditos en cada visita. Además, algunas elaboraciones atemporales se mantienen durante todo el año debido a su éxito.

El restaurante tiene capacidad limitada y requiere reserva previa, lo que asegura una experiencia personalizada. Si no hay disponibilidad, los interesados pueden consultar las cancelaciones de última hora a través de WhatsApp o apuntarse a la lista de espera online.

Su menú actual está dividido en varias partes, empezando con los cítricos (pastilla helada de sake y yuzu, un bizcocho de pistacho verde iraní y mandarina verde, y una tartaleta de naranja valenciana), prosiguiendo con el umami (como el air waffle de queso parmesano), sal (foie gras curado en sal de anchoa), texturas (pasta de boniato con pesto de pistacho y kombu o esférico de berberecho de las Rías Baixas).

El chef también ofrece un pase exclusivamente dedicado al pato, con platos como el nabo daikon con consomé de pato, el crujiente de pato con hierbas de temporada o el flan de foie gras con caramelo de pato.

El toque dulce llega con dos pases distintos. Por una parte las frutas con platos como la gelatina de mandarina verde con granizado de granada o el boniato con kumquat. Y por otra el chocolate, con el fondant de chocolate o el polvorón de avellana, fruta de la pasión y chocolate con leche.

Con esta segunda estrella Michelin, Enigma reafirma su estatus como uno de los grandes templos de la gastronomía en Barcelona, donde técnica, creatividad y respeto por el producto son los pilares fundamentales de cada plato.