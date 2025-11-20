La primera gran nevada de la temporada pone en alerta ocho comunidades autónomas

Ocho comunidades autónomas están en alerta por nevadas intensas, con acumulaciones de hasta 25 cm en zonas del norte, afectando puertos de montaña y carreteras

La AEMET activa el aviso naranja por nieve en la Cantabria del Ebro y amplía el vigente en Liébana

PalenciaLa primera gran nevada de la temporada ha llegado a España con fuerza, y ocho comunidades autónomas están en alerta por las intensas nevadas. Los puertos de montaña como Pajares (Asturias) y Portalet (Huesca) ya se están viendo afectados, pero también en zonas más bajas como el Valle de Ulzama (Navarra), a tan solo 500 metros de altitud, la nieve comienza a acumularse.

En Asturias se espera que el temporal empeore durante el día

El periodista Pablo Requejo, desde el Puerto de Pajares en Asturias, confirma que las previsiones se están cumpliendo. Este temporal ártico, que ha entrado por la cordillera Cantábrica, está dejando las primeras nevadas de la temporada. Se espera que el temporal empeore durante el día, con la cota de nieve bajando a 500 metros. Esto afectará no solo a los puertos de montaña, sino también a las carreteras principales y secundarias de la zona.

A medida que avanza el día, las nevadas intensas continúan afectando a las regiones del norte, especialmente en Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León, donde la AEMET ha activado el aviso naranja. Se esperan acumulaciones de hasta 25 centímetros en algunas áreas.

El tráfico ya está siendo afectado. Aunque las máquinas quitanieves trabajan sin descanso en los principales puertos como el de Pajares y la autopista del Huerna, cuatro puertos secundarios requieren el uso de cadenas debido a las intensas nevadas.

Sensación térmica de hasta tres grados bajo cero en Palencia y Lugo

La periodista Marta Ropero, desde Brañosera en Palencia, reporta que la localidad ha recibido ya la primera nevada de la temporada. La zona está completamente cubierta de nieve, aunque la sensación térmica es de tres grados bajo cero.

En el norte de Palencia y en Burgos, las acumulaciones de nieve podrían alcanzar los 25 centímetros, según las últimas actualizaciones. Los residentes de la zona ya reportan que las temperaturas son más bajas que el año pasado a estas mismas fechas.

Por otro lado, la AEMET también ha emitido avisos naranja para otras zonas de la cordillera Cantábrica y las zonas bajas aledañas, debido a las copiosas nevadas que están complicando la circulación en muchos puertos y carreteras de montaña. El Puerto de San Isidro, que conecta Asturias y León, es uno de los puntos más afectados.

El invierno ha llegado de forma abrupta, y las carreteras de montaña están siendo las más afectadas. La nieve ya ha cubierto los paisajes, y aunque aún estemos en otoño, la sensación es de pleno invierno.

En Lugo, la temperatura ha descendido hasta los cero grados, y los habitantes ya se han visto obligados a abrigarse debido a la caída de nieve. O Cebreiro, en Galicia, ha alcanzado menos tres grados a las ocho de la mañana, lo que marca el inicio del invierno en muchas zonas del norte del país.

Con las temperaturas bajo cero y la nieve acumulándose, las autoridades piden precaución al conducir en las zonas más afectadas. La primera gran nevada de la temporada está complicando la circulación en numerosas carreteras de montaña, lo que hace que el acceso a algunas localidades sea muy difícil. La nieve sigue cayendo, y se espera que las condiciones meteorológicas sigan empeorando en las próximas horas.