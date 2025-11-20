Un eucalipto de 100 años, el árbol de la resistencia en Paiporta, aspira a ser el mejor del año

Plantado en el barranco del Poyo, aguantó los peores efectos de la DANA.

Los vecinos quieren que se convierta en el árbol del año en España.

Compartir







Un árbol, un eucalipto de 100 años, se ha convertido en el símbolo de resistencia en Paiporta. Plantado en el barranco del Poyo, aguantó los peores efectos de la DANA. Los vecinos quieren que se convierta en el árbol del año.

Es un eucalipto rojo centenario que lleva un siglo siendo testigo del campo de fútbol, de fiestas y de la riada del 57, la DANA y la Navidad más triste. Ahora, el comité de emergencia de Paiporta ha presentado su candidatura como el símbolo que es a árbol del año.

PUEDE INTERESARTE Los escenarios de la DANA, un año después

El árbol resistió gracias a sus raíces de 30 metros de diámetro

Silvia Orta, miembro comité Recuperación de Paiporta tiene claro que "este árbol tiene que ser el ganador del año 2026. Es un árbol que sobrevivió a la Riada de 1957, que recuerdan todos los voluntarios. Que nos voten todos".

El árbol resistió gracias a sus raíces de 30 metros de diámetro. En la casa más cercana vive Josefa, que perdió a sus cuñados en la DANA. El árbol es su vecino desde hace 54 años. "Este panorámico es mi vida. Tanto parajitos han venido aquí. Aquí como en ningún sitio he visto lo que he visto este año aquí, y sobretodo perder a mis cuñaos, no se merecían una muerte así", dice entre lágrimas que no puede evitar.

PUEDE INTERESARTE Comerciantes afectados por la DANA enfrentan pérdidas millonarias y clientes que no vuelven

Alejandro Sánchez, concejal de Urbanismo de Paiporta considera que "el árbol era un símbolo antes de la DANA, pues ahora con más motivo ser el árbol del año en España".

Un árbol que quieren que sea un símbolo en España y en Europa y que ya es un mito en Paiporta.