Las hermanas de Manuel José García Caparrós han recibido en el Congreso de los Diputados los documentos con la investigación, aún secreta.

Las hermanas dejan claro que desvelarán los motivos de la muerte y el nombre del asesino si lo saben.

Las hermanas de Manuel José García Caparrós han recibido en el Congreso de los Diputados los documentos con la investigación, que mantiene el carácter de secreto, y ahora se apoyarán en asesoramiento legal para conseguir el objetivo de que se pueda difundir "toda la verdad". Su hermano fue asesinado al recibir un disparo el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una movilización por la autonomía andaluza,

"No lo voy a guardar 50 años, lo tengo clarísimo", dice Loli. Lo mismo opina su hermana Lola, "hay cosas que no se pueden difundir, pero yo el pendrive no lo voy a colgar en un cuadro. Lo voy a sacar. Cuantito que sepa lo que sea, y los papeles en cuantito sepa lo que pasó, claro que se va a decir. Lo siento. Eso es lo que esperamos encontrar y el nombre de su asesino, claro. Es un capítulo de nuestra vida que estamos cerrando", comentan. Para desvelarlos en la medida de lo posible, se apoyarán en el asesoramiento legal necesario.

"Vamos a buscar un buen abogado criminalista que lo estudie letra por letra y que lo escuche todo a ver a dónde llega", ha comentado una de ellas. Su objetivo: "Saber la verdad de lo que pasó", sobre todo "quién fue el asesino" de su hermano y quién dio la orden que "se echara la Policía a la calle". "Al principio nos dijeron que fue un accidente de tráfico pero la gente de Málaga que estaba en la calle sabía lo que había pasado", han rememorado. "Yo no tengo por qué ni divulgar los nombres de los testigos, ni nada. Yo lo único que quiero son los culpables del asesinato de mi hermano. Nada más. Yo lo demás se puede quedar secreto para toda la vida".

Un 'mártir de la autonomía andaluza'

Casi 48 años después del asesinato de Manuel, 'mártir de la autonomía andaluza', se les ha entregado toda la información de la Comisión de Encuesta que investigó lo sucedido durante una multitudinaria manifestación andalucista en Málaga, el 4 de diciembre de 1977.

Paqui, Loli y Puri García Caparrós han podido salir con cajas de documentos y archivos con audios a las puertas del madrileño Congreso de los Diputados. Pero no solo lucharán para que su hermano sea considerado víctima de terrorismo de Estado sino que quieren poder desvelar todo lo que sepan del asesinato.

En declaraciones ante los medios de comunicación congregados en Madrid , las hermanas de Caparrós se mantuvieron firmes en el objetivo de "saber la verdad de lo que pasó", "quién fue el asesino" y "quién dio la orden que se echara la Policía a la calle".